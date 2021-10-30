Радуцкий допустил вероятность проверок сертификатов или COVID-тестов на выборах в Харькове

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что во время внеочередных выборов мэра Харькова на избирательных участках могут проверять сертификат или COVID-тест.

"По закону должны проверять. Либо COVID-паспорта, либо ПЦР-тесты или тесты на антиген", - заявил Радуцкий в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

Как сообщалось, в воскресенье, 31 октября, в Харькове пройдут внеочередные выборы городского головы, в которых примут участие 10 кандидатов.