События

00:26 30.10.2021

Радуцкий допустил вероятность проверок сертификатов или COVID-тестов на выборах в Харькове

1 мин читать
Радуцкий допустил вероятность проверок сертификатов или COVID-тестов на выборах в Харькове

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что во время внеочередных выборов мэра Харькова на избирательных участках могут проверять сертификат или COVID-тест.

"По закону должны проверять. Либо COVID-паспорта, либо ПЦР-тесты или тесты на антиген", - заявил Радуцкий в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

Как сообщалось, в воскресенье, 31 октября, в Харькове пройдут внеочередные выборы городского головы, в которых примут участие 10 кандидатов.

Теги: #сертификаты #украина #выборы #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:17 30.10.2021
Локдаун в Киеве будет действовать для непривитых, заявил Кличко

Локдаун в Киеве будет действовать для непривитых, заявил Кличко

00:21 30.10.2021
Замглавы МВД: использование поддельных COVID-документов в Украине порождает "вирус недоверия" у европейских партнеров

Замглавы МВД: использование поддельных COVID-документов в Украине порождает "вирус недоверия" у европейских партнеров

23:09 29.10.2021
Радуцкий: статистика не дает оснований надеется, что Украина останется в зеленой зоне для ЕС

Радуцкий: статистика не дает оснований надеется, что Украина останется в зеленой зоне для ЕС

22:38 29.10.2021
Открытых против медиков уголовных дел за поддельные сертификаты вакцинации практически нет

Открытых против медиков уголовных дел за поддельные сертификаты вакцинации практически нет

22:34 29.10.2021
"Нафтогаз" выиграл еще один тендер на поставку молдавской Energocom 12,1 млн куб. м газа

"Нафтогаз" выиграл еще один тендер на поставку молдавской Energocom 12,1 млн куб. м газа

22:22 29.10.2021
Россия прекращает поставки энергоугля в Украину на фоне внутреннего спроса в осенне-зимний период

Россия прекращает поставки энергоугля в Украину на фоне внутреннего спроса в осенне-зимний период

21:51 29.10.2021
Финансирование НСЗУ в 2022 году вырастет на 35 млрд для оплаты повышения зарплаты медиков - Радуцкий

Финансирование НСЗУ в 2022 году вырастет на 35 млрд для оплаты повышения зарплаты медиков - Радуцкий

21:48 29.10.2021
Шмыгаль: Кабмин запланировал два млрд грн в госбюджете-2022 на авиастроительную отрасль

Шмыгаль: Кабмин запланировал два млрд грн в госбюджете-2022 на авиастроительную отрасль

19:05 29.10.2021
В Киеве подготовлен документ с требованием к Грузии передать Украине Саакашвили - украинский депутат

В Киеве подготовлен документ с требованием к Грузии передать Украине Саакашвили - украинский депутат

18:49 29.10.2021
Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

Внеочередные выборы городского головы Харькова состоятся в воскресенье

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве подготовлен документ с требованием к Грузии передать Украине Саакашвили - украинский депутат

В МИД Грузии опровергли информацию о переговорах с Киевом по вопросу передачи Саакашвили Украине

Украина использует оружие только для защиты своей территории и не нарушает никаких договоренностей – Зеленский

Бывший сотрудник СБУ пришел на прием в ГБР с признанием в убийстве человека – пресс-служба

Следственный эксперимент подтвердил несоответствие боевых катеров, произведенных "Кузней на Рыбальском" требованиям заказчика – ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Руководство Deutsche Welle считает смешными претензии властей Беларуси к телерадиокомпании

ГБР повредило одно судно в ходе следственного эксперимента с катерами "Кентавр" – заявление "Кузни на Рыбальском"

Елизавета II по рекомендации врачей будет две недели работать в облегченном режиме - Букингемский дворец

Бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ

Сестрам Савченко вручили подозрение за поддельные Covid-сертификаты - Монастырский

Российские наемники с полуночи 9 раз нарушили режим тишины на Донбассе, 3 украинских военных ранены – штаб ООС

Парламент Польши одобрил проект строительства стокилометровой стены на границе с Беларусью

Министры G20 решили создать рабочую группу для борьбы с пандемиями - коммюнике

Реабилитация Кравчука удачная, но медленная, до конца года он не будет принимать участия в ТКГ – Арестович

Зеленский в Одессе анонсировал разработку программы по возрождению научно-исследовательского флота Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА