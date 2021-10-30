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00:21 30.10.2021

Замглавы МВД: использование поддельных COVID-документов в Украине порождает "вирус недоверия" у европейских партнеров

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Замглавы МВД: использование поддельных COVID-документов в Украине порождает "вирус недоверия" у европейских партнеров

Украинцы могут лишиться возможности выезда за границу из-за недоверия других стран к украинским COVID-документам в связи с подделкой и использованием фейковых документов о вакцинации, отмечает первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин.

В эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером Енин отметил, что использование поддельных COVID-документов не только влечет за собой возможность распространения вируса и уголовную ответственность, но и негативно влияет на международный имидж страны.

"Мы даже наблюдем отдельные решения правительств европейских государств, которые вносят Украину в "красные зоны" и отказываются признавать украинские сертификаты о вакцинации", - сказал заместитель министра внутренних дел.

В этом контексте Енин продолжил: "Соответственно, за $200 не только один человек может потерять возможность отпуска, потерять такую возможность в один момент может вся Украина – если этот "вирус недоверия" будет распространяться дальше среди наших европейских партнеров".

По словам замглавы МВД, правоохранительные органы прилагают все усилия для того, чтобы предотвращать преступления, связанные с подделкой и использованием фальшивых COVID-документов, а также привлекать к ответственности за изготовление и использование таких документов.

"Хотел бы поблагодарить киберполицию, которая берет под контроль все больше социальных сетей, закрытых чат-ботов, форумов. Также мы опираемся на информацию граждан, которая поступает… Проводим сотни и тысячи контрольных рейдов, проверяя места общественного питания, общественный транспорт", - рассказал Енин.

Также он отметил, что пограничники проверяют достоверность COVID-документов при пересечении границы.

По словам замминистра, с начала текущего года открыто более 900 уголовных производств, половина из которых - по фактам использования гражданами фейковых сертификатов, 73 дела – в отношении медицинских работников и 32 уголовных производства касаются туристических агентств, которые предлагали поддельные документы.

"Только за последнюю неделю мы зарегистрировали около сотни уголовных производств. И поверьте мне, это только разминка", - заверил замглавы МВД.

Теги: #ес #сертификаты #украина #недоверие
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