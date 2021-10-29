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23:09 29.10.2021

Радуцкий: статистика не дает оснований надеется, что Украина останется в зеленой зоне для ЕС

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Радуцкий: статистика не дает оснований надеется, что Украина останется в зеленой зоне для ЕС

Статистика заболеваемости COVID-19 не дает оснований надеется, что Украина останется в зеленой зоне для Евросоюза,  считает председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Украина уже в красной зона для США и Швейцарии. ЕС дал отсрочку одну неделю, скорее всего, ЕС отнесет нас к красной зоне. Статистика, к сожалению, не дает нам надеется, что мы останемся в зеленой зоне", - сказал он в кулуарах ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"Мы будем ждать  следующего заседания Еврокомиссии", - уточнил Радуцкий.

Теги: #ес #украина #коронастатистика
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