Радуцкий: статистика не дает оснований надеется, что Украина останется в зеленой зоне для ЕС

Статистика заболеваемости COVID-19 не дает оснований надеется, что Украина останется в зеленой зоне для Евросоюза, считает председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Украина уже в красной зона для США и Швейцарии. ЕС дал отсрочку одну неделю, скорее всего, ЕС отнесет нас к красной зоне. Статистика, к сожалению, не дает нам надеется, что мы останемся в зеленой зоне", - сказал он в кулуарах ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

"Мы будем ждать следующего заседания Еврокомиссии", - уточнил Радуцкий.