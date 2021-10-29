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22:38 29.10.2021

Открытых против медиков уголовных дел за поддельные сертификаты вакцинации практически нет

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Открытых против медиков уголовных дел за поддельные сертификаты вакцинации практически нет

Уголовных дел, открытых против медиков за поддельные сертификаты вакцинации, практически нет, сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Из 800 уголовных дел, которые открыты Нацполицией или СБУ по поддельным сертификатам вакцинации, аж одна медсестра в Одесской области. Все остальные фигуранты – это интернет и разные аферисты", - сказал он в кулуарах ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу.

Он также отметил, что COVID-19-сертификат – "это документ, очень важный документ".

"Есть ответственность за подделку паспорта, почему не может быть ответственности за подделку COVID-сертификата или ПЦР-теста. Люди, которые подделывают COVID-сертификат или ПЦР-тест, подвергают опасности других людей. Это преступление", - сказал он.

Радуцкий отметил, что "должен отвечать и тот, кто сделал подделку и тот, кто воспользовался поддельным документом".

Теги: #радуцкий #дело #украина #сертификаты
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