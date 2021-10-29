Финансирование НСЗУ в 2022 году вырастет на 35 млрд для оплаты повышения зарплаты медиков - Радуцкий

Финансирование системы здравоохранения, которые осуществляется через Национальную службу здоровья Украины (НСЗУ) в 2022 году вырастет на 35 млрд для оплаты повышения зарплаты медиков, сообщил председатель парламентского комитета здоровья нации, медпомощи и медстрахования Михаил Радуцкий.

"Тарифы НСЗУ будут подняты на 35 млрд грн в следующем году именно для того, чтобы оплачивать такую зарплату", - сказал он в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" в пятницу вечером.

Радуцкий сообщил, что минимальная зарплата врача составит 20 тыс. грн.