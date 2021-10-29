Шмыгаль: Кабмин запланировал два млрд грн в госбюджете-2022 на авиастроительную отрасль

Украина должна возрождать авиастроительство, чтобы авиастроительные предприятия могли больше работать на внутренний рынок, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В прошлом (2020 – ИФ) году мы актуализировали Стратегию возрождения авиастроительства в Украине. В проекте бюджета, который правительство подало на следующий год, на авиастроительную отрасль запланировано 2 млрд грн. Это и проведение исследований, и новые разработки, и модернизация самолетов", – цитирует пресс-служба Государственного концерна "Укроборонпром" слова Шмыгаля.

Как отмечается, премьер-министр в пятницу, 29 октября, в рамках рабочей поездки посетил Волынь и ознакомился с деятельностью ГП "Луцкий ремонтный завод "Мотор", входящего в состав "Укроборонпрома". Этот завод обеспечивает воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ) отремонтированными двигателями в ряд боевых самолетов. И является лидером среди предприятий Украины по ремонту авиационных двигателей третьего и четвертого поколений.

"Продукция завода конкурирует на равных с самыми лучшими заводами мира. Это хороший пример, когда ОПК двигает экономическое развитие страны", - отметил Шмыгаль.

Также отмечается, что завод насчитывает более тысячи штатных работников со средним уровнем зарплаты в 18,5 тыс. грн. Производственная база обновлена примерно на 50%, а в 2021 году закуплено новый американский станок, швейцарское, немецкое оборудование.

"Предприятие, несмотря на прибыльность, загружено заказами не в полную мощность. Это подтверждают и производственные характеристики. В этом году "Мотор" выполнил капремонт и передал отечественному заказчику 18 авиадвигателей. В настоящее время работает над иностранным заказом. При этом завод готов дополнительно взять на ремонт 8 авиадвигателей типа РД-33, АЛ-31Ф", - отметил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Также Шмыгалю представили ход реформы государственного ОПК и дальнейшие шаги по его преобразованию.