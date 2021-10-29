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21:03 29.10.2021

Руководство Deutsche Welle считает смешными претензии властей Беларуси к телерадиокомпании

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Руководство Deutsche Welle считает смешными претензии властей Беларуси к телерадиокомпании

Deutsche Welle выражает протест в связи с блокировкой сайта издания в Беларуси, граждане республики должны иметь право получать объективную информацию о ситуации в их стране, считает глава телерадиокомпании Петер Лимбург.

"Претензии к Deutsche Welle - абсолютно смешные. Господин Лукашенко показал, что в попытке удержать свою власть в борьбе против собственного населения он боится всего. Активное использование независимых СМИ четко показывает, что люди в Беларуси больше не доверяют управляемым государством СМИ", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении Лимбурга.

"Мы протестуем против блокировки наших мощностей, поскольку люди там имеют право на объективную информацию о ситуации в их стране", - отмечается в заявлении.

В четверг пользователи социальных сетей обратили внимание, что сайт телерадиокомпании в Белоруссии у определенных провайдеров не открывается. После этого правительство заблокировало сайт повсеместно, мобильный вариант сайта также блокируется.

Министр информации Беларуси Андрей Кунцевич заявил, что блокировка связана с тем, что Deutsche Welle давала на своих страницах гиперссылки на материалы, которые расцениваются белорусскими властями как экстремистские.

"DW весной 2021 года существенно расширило ассортимент продуктов для Беларуси. Немецкий иновещатель хочет таким образом медийно сопровождать прорыв гражданского общества в Беларуси", - указывают в пресс-службе СМИ.

Ранее в пятницу представительница МИД ФРГ Андреа Зассе сообщила, что в министерстве приняли к сведению информацию о ситуации с немецким СМИ.

"Мы приняли к сведению и установили, что страница Deutsche Welle в Белоруссии частично недоступна", - сказала Зассе.

По ее словам, представители телерадиокомпании и МИД попросили у властей Белоруссии объяснений и немедленного восстановления доступа к сайту. Зассе при этом затруднилась сказать, планирует ли МИД ФРГ вызвать белорусского посла по этому поводу.

Теги: #директор #deutsche_welle #беларусь #германия
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