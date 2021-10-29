Елизавета II по рекомендации врачей будет две недели работать в облегченном режиме - Букингемский дворец

Королева Великобритании Елизавета II в соответствии с рекомендациями медиков как минимум две недели будет работать в облегченном режиме, сообщили в пятницу в Букингемском дворце.

"Врачи Ее Величества рекомендовали ей продолжать отдых как минимум на протяжении последующих двух недель", - говорится в заявлении дворца.

"Врачи рекомендовали, чтобы в это время Ее Величество продолжала выполнять только легкие дела, в том числе некоторые аудиенции в онлайн формате, но не совершала никаких официальных визитов", - отмечается в нем.

На этой неделе стало известно, что королева Великобритании не поедет на саммит по климату в Глазго, как планировалось ранее.

Ранее в октябре 95-летняя королева Елизавета II провела ночь в больнице. Перед госпитализацией она отменила визит в Северную Ирландию. Представитель Букингемского дворца тогда сообщил, что "проведены некоторые предварительные обследования".