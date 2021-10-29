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20:33 29.10.2021

Бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ

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Бывшему замминистра обороны сообщили о подозрении в препятствовании деятельности ВСУ

Правоохранители сообщили бывшему заместителю министра обороны Украины о подозрении в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенном в условиях особого периода, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в пятницу.

"По данным следствия, должностное лицо в сговоре с подчиненным – руководителем одного из департаментов Министерства обороны Украины, заключили в феврале 2021 года ряд заведомо невыгодных дополнительных соглашений по поставке питания в Вооруженные силы Украины, в том числе освежение незыблемых запасов. Условия у них были прописаны в интересах хозяйствующих субъектов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что преференции для поставщиков заключались в увеличении объемов продукции и уменьшении затрат исполнителей на логистику и ее транспортировку.

"Также дополнительные соглашения исключали обязательства предпринимателей по осуществлению освежения продовольствия путем одновременной его замены. Дополнительные средства и ресурс на эти услуги тратило министерство", - подчеркивают в Офисе генпрокурора.

В Государственном бюро расследований отмечают, что заключение указанных договоров негативно повлияло на обороноспособность подразделений ВСУ и поставило под угрозу выполнение их основных задач, определенных Конституцией Украины, в частности, по обороне Украины, защите ее суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности.

"Предварительная сумма ущерба государственному бюджету составляет более 700 млн. грн", - отмечают в ГБР.

Там уточняют, что экс-заместителю министра обороны и экс-руководителю одного из департаментов Министерства обороны Украины сообщено о подозрении по статье препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины (ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

"Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 8 лет. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения", - резюмируют в Бюро.

Правоохранители не называют имя фигурантов уголовного дела, в частности, бывшего замминистра обороны, однако информированный источник сообщил корреспонденту "Интерфакс-Украина", что речь идет об Игоре Халимоне, который был заместителем министра обороны с июня 2020 года по июль 2021.

Теги: #всу #подозрение
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