30 октября: Какой сегодня праздник

Сегодня, 30 октября 2021 года, в мире отмечают день ортопедических медсестер и медбратьев, в Украине - день работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, а у православных - День пророка Осии и преподобного мученика Андрея Критского. Есть и другие праздники сегодня, есть приметы этого дня, которые расскажут вам о многом, а есть вещи, которые делать нельзя.

Международный день ортопедических медбратьев и медсестер - интернациональный профессиональный праздник, отмечаемый ежегодно 30 октября. Ортопедией называют раздел клинической медицины, который занимается изучением профилактики, диагностики и лечения деформаций и нарушений функций костно-мышечной системы.

Ортопедические медсестры занимаются уходом за травматолого-ортопедическими пациентами, в который входит оценка состояния ран и уход за ними, снятие швов, установка ортезов, установка и снятие гипсовых шин. От ортопедических сестер и братьев требуется владение специальными навыками, обусловленными спецификой их деятельности.

Сегодня день работников подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Подразделение ведет свою историю с 30 октября 1993 года. 21 год назад, Кабинетом Министров Украины было принято решение о создании в структуре МВД самостоятельного управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (УБНОН). В 2015 году подразделение было переформатировано в Департамент противодействия наркопреступности.

Вечер накануне Хеллоуина, 30 октября, называют Ночью шалостей. В этот вечер дети и подростки имеют официальное право разыграть своих знакомых и соседей.

Первое упоминание о Ночи шалостей относится к 1790 году, проходила она в колледже Сент-Джонс (одном из колледжей Оксфордского университета), хотя точная дата ее неизвестна. Изначально в Великобритании она была частью майских праздников, а потом была перенесена на 4 ноября — ночь, предшествующую ночи Гая Фокса. Однако со временем Ночь шалостей стала ассоциироваться с Хеллоуином, соответственно, дата праздника переместилась.

Одной из традиций праздника является trick-or-treating: наряженные в костюмы дети ходят по домам и просят сладости. Если им откажут, они могут сыграть над хозяином дома злую шутку. Типичные шалости включают намазывание окон автомобилей мылом, забрасывание домов яйцами и гнилыми фруктами, и овощами. Дети могут обматывать деревья туалетной бумагой или звонить в дверь, а потом убегать. Нередко такие шутки граничат с вандализмом, поэтому, например, часть продуктовых магазинов не продают детям яйца в период празднования Хеллоуина.

Сегодня в Скандинавских странах День Зимы. Скандинавский Новый год проходит в конце периода приготовлений к зимнему сезону. Стихия перестала расточать свою жизненную силу. Пришло время, когда люди должны обратить свои мысли к духовным ценностям.

Праздник еще иногда называют "Зимние ночи". Первоначально его, как и многие другие, отмечали на протяжении нескольких ночей. Все это знаменовало переход к ночному времени года, когда в северных широтах Финляндии, Исландии, Норвегии солнце садится за горизонт довольно рано.

В этот день православные христиане поминают преподобномученика Андрея Критского, который жил во время царствования императора-иконоборца Константина Копронима (741-775).

Император под страхом смерти приказал христианам убрать святые иконы из храмов и домов. Верующие, которые безбоязненно сопротивлялись нечестивому иконоборцу и твердо держались предания святых отцов, были заключены в темницы. Когда преподобный Андрей услышал, что император сажает в тюрьмы и мучает не воров и разбойников, а добродетельных и благочестивых христиан, то пришел в Константинополь и всенародно, в храме святого мученика Маманта, обличил еретика в гонении на истинную веру. По его словам, тот, кто оскорбляет икону, на которой изображен Христос, оскорбляет самого Христа. Разъяренный иконоборец приказал немилосердно истязать святого Андрея. По пути к месту казни мученик отошел ко Господу. По молитвам преподобномученика Андрея исцеляются одержимые.

В этот день нельзя ходить в баню и купаться в бочке. Нельзя начинать новые дела. Если вы чувствуете, что переутомились, физически или умственно, вам нужно принять меры предосторожности, умыться святой водой и немного ее выпить. В этот день может случится дежавю.

Народный праздник "Осия Колесник" отмечается 30 октября. В этот день верующие православной церкви чтут память ветхозаветного святого пророка Осии, входящего в число 12-ти малых пророков. Другие названия праздника: "Осий Осенний", "Осий Грязник", "Конец летнего пути".

Еще сегодня: Праздник чудотворной иконы Божией Матери "Избавительница"; африканский день еды и безопасности питания; день улыбающихся каменных львов; В США: день кукурузных конфет, день "Напиши своему бывшему", день "Купи пончик", пятница Франкенштейна; день создания великолепных похорон, чудовищная ночь в Великобритании, США, Канаде; день индонезийских банкнот;

Именины: Антон, Кузьма, Исидор, Андрей, Леонтий, Евтропий, Лазарь, Анфим, Демьян, Осия.