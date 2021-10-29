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19:25 29.10.2021

Министры G20 решили создать рабочую группу для борьбы с пандемиями - коммюнике

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Министры G20 решили создать рабочую группу для борьбы с пандемиями - коммюнике

Министры финансов и здравоохранения стран G20 договорились создать рабочую группу для борьбы с пандемиями, которая должна быть сформирована до конца 2021 года, говорится в коммюнике, выпущенном по итогам встречи в пятницу.

"Мы ожидаем, что Рабочая группа предоставит отчет о том, как сотрудничество секторов финансов и здравоохранения может активизировать усилия по предотвращению, обнаружению и реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере здравоохранения в будущем ", - отмечается в документе.

Рабочая группа будет нацелена на расширение диалога и глобального сотрудничества по вопросам, связанным с подготовкой и реагированием на пандемии, продвижение обмена опытом и практиками, разработкой механизмов координации между министерствами финансов и здравоохранения, продвижения совместных действий, оценкой и устранением чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения с потенциалом пересечения границ и поощрения эффективного использования ресурсов.

Членами рабочей группы будут чиновники в сфере финансов и здравоохранения. В нее смогут войти не только члены G20, но и представители международный организаций на основе консенсуса.

Саммит лидеров G20 пройдет в Риме 30-31 октября.

Теги: #италия #группа #коронавирус #g20
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