В Киеве подготовлен документ с требованием к Грузии передать Украине Саакашвили - украинский депутат

Депутат Верховной рады Украины Александр Ковальчук заявляет, что украинская сторона уже подготовила текст обращения к Грузии с требованием передать экс-президента Михеила Саакашвили Украине.

"По нашей информации, министерство иностранных дел Украины, президент Владимир Зеленский и Верховная рада уже имеют разработанный текст", - сказал Ковальчук в пятницу журналистам после встречи группы украинских депутатов с Саакашвили в тюрьме грузинского города Рустави.

По его словам, состояние продолжающего голодовку в камере Саакашвили критическое, у него осталось мало сил.

"При этом у него есть внутренняя сила, что дает ему возможность продолжать борьбу", - отметил парламентарий.

Ковальчук утверждает, что Саакашвили в тюрьме не дают возможности осуществлять телефонные звонки и у него нет права выходить на прогулку.

"Самое важное, что мы его увидели. Увидели то, что все плохо. Ему необходимо находиться в нормальной больнице. Он как можно скорее должен вернуться в Украину", - сказал Ковальчук.

В свою очередь украинский депутат Юлия Клименко также заявила журналистам, что Саакашвили необходимо перевести в "нормальную больницу".

Она выразила сожаление, что тюремная администрация не позволила Саакашвили передать письмо пришедшим навестить его украинским депутатам.

"Мы передали ему книгу о том, как создавали украинцы свою историю", - отметила Клименко.

Обеспокоенность состоянием Саакашвили в беседе с журналистами выразила и его подруга, депутат Верховной рады Украины Елизавета Ясько.

По ее словам, "состояние Саакашвили критическое, все права, которые у него есть, нарушаются".

"Михаил Саакашвили заявляет, что его жизнь сейчас в руках грузинского народа. На данный момент продолжение отношений между Грузией и Украиной зависит от Грузии. Мы в первую очередь хотим, чтобы его здоровье было защищено и чтобы он находился в больнице и был бы защищен. К сожалению, сейчас это не происходит", - сказала Ясько.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.