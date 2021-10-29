Зеленский в Одессе анонсировал разработку программы по возрождению научно-исследовательского флота Украины

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в Украине планируется разработка масштабной программы по возрождению научно-исследовательского флота Украины, которая будет включать в себя строительство 36 судов.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее заявление президент сделал во время рабочей поездки в Одесскую область, где Владимир Зеленский осмотрел приобретенный за бюджетные средства научно-исследовательский ледокол "Ноосфера", который будет обеспечивать логистику для украинской антарктической станции "Академик Вернадский".

В Офисе президента отмечают, что этот ледокол ранее находился в составе Британской антарктической миссии под названием James Clark Ross.

"В этом году судно было продано Национальному антарктическому научному центру Министерства образования и науки Украины. 5 октября 2021 года ледокол зашел в акваторию Одесского порта. Портом его приписки определена Одесса", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что находясь на борту ледокола Владимир Зеленский осмотрел научную лабораторию, кают-компанию и центр управления.

"Директор Национального антарктического научного центра МОН Украины Евгений Дикий продемонстрировал главе государства океанографическое оборудование, используемое на судне с целью научных исследований", - подчеркивают в Офисе президента.

Уточняется, что ледокол оснащен восемью специализированными лабораториями и приспособлениями для отбора любых проб с глубины до 8 км.

"Теперь украинским исследователям будут доступны почти 90% дна Мирового океана. Наличие такого судна, приспособленного для работы в условиях низких температур, позволяет значительно расширить диапазон научных исследований", - отмечают в пресс-службе.

Там добавляют, что после прохождения всех необходимых процедур и изменения названия судна на "Ноосфера" ледокол уже в этом году выйдет в океан и возьмет курс на Антарктиду в направлении украинской полярной станции "Академик Вернадский".

Глава государства также рассказал, что вскоре будет разрабатываться масштабная программа по возрождению научно-исследовательского флота Украины, которая будет включать в себя строительство 36 судов.

"Сегодня было только представлено начало этой программы, связанной с судоходством. Много шагов и много желаний. Главное, что от слов мы переходим к конкретным делам", – подчеркнул президент.

Он также ознакомился с возможностями научно-исследовательского судна "Борис Александров", которое будет использоваться для мониторинга дна Черного моря и сбора экологических данных.

Судно, ранее называвшееся "Бельгика", Украина получила в подарок от Бельгии.