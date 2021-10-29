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18:22 29.10.2021

В МИД Грузии опровергли информацию о переговорах с Киевом по вопросу передачи Саакашвили Украине

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В МИД Грузии опровергли информацию о переговорах с Киевом по вопросу передачи Саакашвили Украине

В министерстве иностранных дел Грузии не подтверждают информацию о том, что между Киевом и Тбилиси ведутся переговоры по вопросу передачи экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Украине.

"С полной ответственностью заявляем и не подтверждаем информацию по поводу того, что якобы по этому вопросу с украинской стороной по дипломатическим каналам ведутся переговоры", - заявили журналистам в пятницу в МИД Грузии, комментируя заявление депутата Верховной рады Украины Юлии Клименко о том, что переговоры на дипломатическом уровне по вопросу возвращения Саакашвили в Украину ведутся в непрерывном режиме.

В МИД отметили, что по вопросу экстрадиции Саакашвили на Украину переговоры не проводились и не проводятся.

Ранее в пятницу навестившая в тюрьме в Рустави Саакашвили украинский депутат Клименко, сославшись на слова посла Украины в Грузии, заявила, что "переговоры на дипломатическом уровне ведутся каждый день".

По ее словам, украинская сторона требует передать Саакашвили Украине, так как он является украинским гражданином.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он уже почти месяц держит голодовку.

Теги: #грузия #саакашвили #мид
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