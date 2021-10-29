Киев ведет переговоры с Тбилиси о передаче Саакашвили Украине – нардеп Клименко

Депутат Верховной Рады Украины Юлия Клименко (фракция "Голос") заявила, что украинская сторона требует передать задержанного в Грузии бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили Украине, сообщила, что об этом ведутся переговоры между Киевом и Тбилиси.

"Мы требуем, чтобы Михаила Саакашвили передали Украине, потому что он украинский гражданин", - заявила Клименко журналистам в пятницу перед встречей с Саакашвили в тюрьме в городе Рустави.

При этом она отметила, что этот вопрос должен решаться на дипломатическом уровне.

"Эти переговоры на дипломатическом уровне ведутся каждый день. Этому процессу потребуется время, за один день вопрос не решится. Как нам сказал посол Украины (в Грузии), с которым мы встретились, переговоры проходят непрерывно", - заявила Клименко.

Она также сообщила о цели визита украинских депутатов в Рустави. "Мы сегодня здесь для того, чтобы убедиться, что жизнь и здоровье Михаила не в критическом состоянии. Мы приехали для того, чтобы поддержать его и также убедиться, что все в порядке. Мы требуем от властей Грузии перевести его в медицинское учреждение, оборудованное соответствующим образом", - сказала депутат.