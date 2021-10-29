События

17:38 29.10.2021

Украина использует оружие только для защиты своей территории и не нарушает никаких договоренностей – Зеленский

1 мин читать
Украина использует оружие только для защиты своей территории и не нарушает никаких договоренностей – Зеленский

Вооруженные силы Украины используют существующее у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны российских наемников.

Как сообщает пресс-служба президента Украины в пятницу, соответствующее заявление глава государства сделал во время общения с журналистами в Одессе.

"Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно долгу и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов относительно реакции отдельных государств на применение украинскими военными беспилотного летательного аппарата "Байрактар" в районе проведения Операции объединенных сил.

Он отметил, что ВСУ открывают ответный огонь согласно договоренностям о режиме прекращение огня и подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты Украина использует только для защиты.

"Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу", – резюмировал Зеленский.

Теги: #зеленский #оружие #донбасс
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:33 29.10.2021
Посольство США о применении Украиной ударного беспилотника: Риторика РФ способствует эскалации напряженности

Посольство США о применении Украиной ударного беспилотника: Риторика РФ способствует эскалации напряженности

14:01 29.10.2021
Зеленский просит глав ОГА доложить ситуацию с обеспечением кислородом в больницах

Зеленский просит глав ОГА доложить ситуацию с обеспечением кислородом в больницах

13:24 29.10.2021
Увеличение количества вакцинированных – единственный выход из коллапса с новой волной COVID-19 - Зеленский

Увеличение количества вакцинированных – единственный выход из коллапса с новой волной COVID-19 - Зеленский

13:14 29.10.2021
Зеленский поручил Шкарлету разработать программу восстановления научно-исследовательского флота Украины

Зеленский поручил Шкарлету разработать программу восстановления научно-исследовательского флота Украины

13:00 29.10.2021
Конгресс местных и региональных властей в Одессе рассмотрит борьбу с коронавирусом и подготовку к отопительному сезону

Конгресс местных и региональных властей в Одессе рассмотрит борьбу с коронавирусом и подготовку к отопительному сезону

16:36 28.10.2021
В Харькове задержали мужчину, купившего в зоне ООС оружие и боеприпасы

В Харькове задержали мужчину, купившего в зоне ООС оружие и боеприпасы

07:16 27.10.2021
Зеленский внес изменения в указ по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ

Зеленский внес изменения в указ по отбору кандидатов для избрания судьей ЕСПЧ

01:26 27.10.2021
Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете СНБО

Зеленский внес изменения в Положение о Военном кабинете СНБО

21:42 26.10.2021
На Донбассе ВСУ впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар"

На Донбассе ВСУ впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар"

15:29 26.10.2021
Генпрокурор Венедиктова: Ревизия наградного оружия, скорее всего, будет

Генпрокурор Венедиктова: Ревизия наградного оружия, скорее всего, будет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Бывший сотрудник СБУ пришел на прием в ГБР с признанием в убийстве человека – пресс-служба

Следственный эксперимент подтвердил несоответствие боевых катеров, произведенных "Кузней на Рыбальском" требованиям заказчика – ГБР

Против депутата Кивы открыто дело о госизмене, заявляют в "УДАРе"

Завершено спецрасследование по обвинению экс-министра экологии Злочевского в попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов - НАБУ

СБУ: С начала 2021г за незаконный экспорт военной продукции назначены штраф на 1,5 млрд грн

ПОСЛЕДНЕЕ

Киев ведет переговоры с Тбилиси о передаче Саакашвили Украине – нардеп Клименко

Бывший сотрудник СБУ пришел на прием в ГБР с признанием в убийстве человека – пресс-служба

Украинские правоохранители разоблачили транснациональную группировку хакеров, совершавших кибератаки на компании из Европы и США

Следственный эксперимент подтвердил несоответствие боевых катеров, произведенных "Кузней на Рыбальском" требованиям заказчика – ГБР

Против депутата Кивы открыто дело о госизмене, заявляют в "УДАРе"

Украина осталась в списке стран, безопасных для путешествий в ЕС

Windrose с 9 ноября приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Черновцы, Николаев и Ужгород

Одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже почти 90% учителей, две дозы - почти 65% - Шкарлет

Завершено спецрасследование по обвинению экс-министра экологии Злочевского в попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов - НАБУ

Руководители некоторых регионов Украины действуют вопреки подписанному меморандуму о неповышении тарифов - Ермак

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА