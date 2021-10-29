Украина использует оружие только для защиты своей территории и не нарушает никаких договоренностей – Зеленский

Вооруженные силы Украины используют существующее у них вооружение только для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны российских наемников.

Как сообщает пресс-служба президента Украины в пятницу, соответствующее заявление глава государства сделал во время общения с журналистами в Одессе.

"Украина защищает свою территорию и свой суверенитет согласно долгу и присяге каждого, кто служит сегодня, кто защищает украинскую государственность. Мы не наступаем, мы только отвечаем", - сказал Зеленский, отвечая на вопросы журналистов относительно реакции отдельных государств на применение украинскими военными беспилотного летательного аппарата "Байрактар" в районе проведения Операции объединенных сил.

Он отметил, что ВСУ открывают ответный огонь согласно договоренностям о режиме прекращение огня и подчеркнул, что беспилотные летательные аппараты Украина использует только для защиты.

"Когда украинская армия чувствует, что нужно защищать свою землю, она так и делает. И дальше она будет действовать именно по этому принципу", – резюмировал Зеленский.