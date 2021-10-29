Против депутата Кивы открыто дело о госизмене, заявляют в "УДАРе"

По заявлению партии "УДАР Виталия Кличко" против народного депутата Ильи Кивы (фракция ОПЗЖ) открыто уголовное производство по статье "государственная измен", сообщает "УДАР" на своем сайте в пятницу.

"В отношении народного депутата Ильи Кивы, опубликовавшего приветственное видеообращение к Путину, возбуждено уголовное производство по ст. 111 Уголовного кодекса Украины – "государственная измена". Уголовное производство было открыто по официальному обращению в правоохранительные органы "УДАРа", - говорится в сообщении.

"УДАР" обнародовал скрин ответа Офиса генерального прокурора председателю исполкома "УДАР" Артуру Палатному.

"Сообщаем, что по результатам рассмотрения вашего заявления о противоправных действиях народного депутата Украины Кивы И. В. генеральным прокурором 23.10.2021 внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины. Осуществление досудебного расследования в этом уголовном производстве поручено следователям Главного следственного управления Государственного бюро расследований," - говорится в письме.

Ранее генеральный прокурор Ирина Венедиктова заявила журналистам, что считает преждевременным квалифицировать действия Кивы, разместившего в своем телеграм-канале видео с выстрелами из автоматического оружия, но информация о данном факте оформлена в уголовное производство.

"У нас есть дела, и в отношении этого лица (Кивы - ИФ) их достаточно большое количество… Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и что-то комментировать. Чтобы привлекать, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без экспертиз не о чем говорить", - объяснила генпрокурор.

Говоря о конкретной правовой оценке действий депутата, генпрокурор пояснила: "Если мы дойдем до специального субъекта – народного депутата, я буду подписывать подозрение. И именно тогда я могу сказать, с какой квалификацией подозрение подписано и если квалификация меняется, то почему".