Windrose с 9 ноября приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Черновцы, Николаев и Ужгород

Авиакомпания Windrose ("Роза Ветров", Киев) с 9 ноября приостанавливает выполнение рейсов по трем маршрутам: Киев - Черновцы - Киев, Киев - Николаев - Киев и Киев - Ужгород - Киев, сообщила пресс-служба компании в пятницу.

В Windrose рассказали, что после комплексного аудита аэропортов в Ужгороде и Черновцах представители авиакомпании порекомендовали их руководству улучшить некоторые технические показатели, которые влияют на выполнение рейсов в зимний период. При условии устранения всех замечаний рейсы по этим направлениям будут возобновлены.

В Николаев рейсы не будут осуществляться в зимний период из-за низкого спроса.