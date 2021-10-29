Руководители некоторых регионов Украины действуют вопреки подписанному меморандуму о неповышении тарифов - Ермак

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявляет, что некоторые руководители в регионах "на свое усмотрение" интерпретируют меморандум по урегулированию проблемных вопросов в сфере теплоснабжения, что в некоторой степени провоцирует повышение тарифов.

"На прошлом заседании состоялось очень важное событие: подписан меморандум, который определил механизмы и алгоритм подготовки и прохождения текущего отопительного сезона. И хотел бы еще раз подчеркнуть … газа в Украине достаточно, чтобы пройти этот отопительный сезон", - сказал он на заседании Конгресса местных и региональных властей в пятницу в Одессе.

В то же время Ермак подчеркнул, что на сегодняшний день провоцирует в некоторой степени повышение тарифов то, что в регионах некоторые руководители действуют вопреки подписанному ранее меморандуму о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и снабжения горячей водой в отопительном периоде 2021-2022 гг.

"В то же время я хотел бы сказать, что некоторые руководители, к сожалению, на свое усмотрение продолжают объяснять решение Конгресса и действуют вопреки подписанному меморандуму…Мы считаем это действием против украинского народа", - сказал глава Офиса президента.

По его словам, власть сделала и делает все, чтобы тарифы не повышались, поэтому спекуляций на эту тему не должны быть.

"Если вы сталкиваетесь иногда с проявлениями невыполнения соглашений, которые мы все согласовали, пожалуйста, информируйте нас, конгресс, и мы будем очень оперативно вмешиваться в ситуации и их решать", - отметил Ермак.

Как сообщалось, меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и снабжения горячей водой в отопительном периоде 2021-2022 гг. был подписан 30 сентября в ходе Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины.

Меморандум подписан между правительством, НАК "Нафтогаз Украины", Офисом президента, Ассоциацией городов Украины и Палатой местных властей конгресса.