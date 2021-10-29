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14:01 29.10.2021

Зеленский просит глав ОГА доложить ситуацию с обеспечением кислородом в больницах

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Зеленский просит глав ОГА доложить ситуацию с обеспечением кислородом в больницах

Президент Украины Владимир Зеленский просит руководителей областных государственных администраций доложить ему о реальном количестве кислорода в больницах.

"Очень важный вопрос кислорода. Насколько мне известно, кислорода нашего хватает. Сегодня больницы обеспечены. Также мы читаем и слушаем в некоторых СМИ, говорят, что кислорода в Украине нет. Поэтому я хотел бы услышать от регионов, у кого нет, а если есть, то скажите, пожалуйста, в каком объеме", - сказал Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в пятницу в Одессе.

В свою очередь глава Офиса президента Украины Андрей Ермак подчеркнул, что, несмотря на то, что ранее страна справилась с волнами COVID-19, сейчас в стране новый вызов – новая волна коронавируса, поэтому цель конгресса – услышать текущие проблемы в регионах.

"Президент поставил задачу, чтобы руководители и правительства, и представители Офиса президента в ближайшее время чаще посещали регионы. Потому я хотел бы вас проинформировать, что присутствующие министры и руководители в ближайшие недели будут ездить по областям, контролировать ситуацию и на местах решать вопросы, которые еще остались", - отметил Ермак.

Теги: #кислород #коронавирус #зеленский #регионы
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