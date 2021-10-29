Закарпатская область на грани экологического бедствия из-за самовольного демонтажа руководством "Прикарпатзахидтранс" резервной ветки газопровода – СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила руководство компании "Прикарпатзахидтранс", которая специализируется на транспортировке нефтепродуктов, масштабном загрязнении и порче земель Закарпатской области.

"По данным досудебного следствия СБУ, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепровода "Самара – Западное направление". В частности, демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода. И это без всякой разрешительной документации. С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто "закапывали" в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу", - сообщает пресс-служба СБУ.

Как установили правоохранители, в результате несанкционированного демонтажа трубопровода остатками горюче-смазочных материалов были загрязнены почти 20 тыс. м кв. земель, в том числе – неподалеку от местного водозабора.

По выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба более чем на 34 млн грн.

Во время обысков по местам деятельности предпринимателей и обособленного подразделения нефтебазы правоохранители изъяли документацию, доказывающую проведение схемы.

В настоящее время бывшему главному инженеру компании "Прикарпатзахидтранс" уже сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Как сообщалось, "Прикарпатзахидтранс" эксплуатирует участок нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление" протяженностью около 1,1 тыс. км, предназначенный для прокачки дизельного топлива из России и Беларуси, как для внутренних нужд Украины, так и для транзита в Европу, в частности, в Венгрию. Проектная мощность магистрали - 3,5 млн тонн в год.

Украинский участок СЗН принадлежит ООО "Прикарпатзахидтранс" (Ривне). До 2016 года компания являлось структурным подразделением "Транснефтепродукта" российской "Транснефти". В феврале 2016 года "Транснефть" продала "Прикарпатзахидтранс" швейцарской International Trading Partners AG. В марте 2019 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил производственному унитарному предприятию "Нефтебитумный завод", принадлежащему крупному частному белорусскому нефтетрейдеру "Интерсервис", получить контроль над "Прикарпатзахидтранс".

В настоящее время "Прикарпатзахидтранс" с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит "Нефтебитумный завод" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

Трубопровод был построен во времена СССР и после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства на основании правопреемства, как магистральный. В то же время дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" указанный трубопровод в собственность Украины не передала. В 2011 году Хозяйственный суд Ривненской области признал право собственности на часть проходящего по территории Украины участка, а Апелляционный и Высший хозяйственный суды в 2014-2015 годах решение подтвердили.

Однако в 2015 году хозсуд Ривненской области решение отменил по якобы вновь открывшимся обстоятельствам. В дальнейшем, в 2017 году, тот же суд решением признал право собственности на часть нефтепродуктопровода за ООО "Прикарпатзахидтранс". В его основу было положено заключение судебной инженерно-технической экспертизы экспертов ГП "УкрГИАП" о том, что данный трубопровод не является магистральным. НАБУ считает такое заключение заведомо ложным, поэтому совместно с СБУ в феврале 2021 года предъявило подозрения эксперту.

В НАБУ рассказали, что детективы Бюро с 2017 года осуществляют расследование фактов обстоятельств передачи права собственности на часть нефтепродуктопровода "Самара-Западное направление", проходящего по территории Украины, субъектам хозяйствования Российской Федерации и причастности действующих должностных лиц к указанным субъектам хозяйствования.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из информированных источников в правоохранительных органах, махинация касается присвоения должностными лицами ООО "Прикарпатзахидтранс" и служебными лицами юридического лица, правопреемником которого является данное общество, совместно с государственными служащими Украины и чиновниками РФ. Конечный бенефициар этой схемы – Виктор Медведчук.