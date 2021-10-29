Увеличение количества вакцинированных – единственный выход из коллапса с новой волной COVID-19 - Зеленский

Единственный выход для преодоления новой волны коронавируса, которая настигла весь мир, – это вакцинация, заявляет президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы с вами сегодня свидетели мощной, действительно мощной волны коронавируса, волны "Дельта" и появления новых штаммов. Каждый день антирекорды во всем мире, мы не исключение… Выход один – вакцинация. Увеличивать именно процент вакцинированных людей – это выход из этого коллапса. Руководители на местах, я очень вас прошу: просыпаться и засыпать, как говорится, с этой темой", - сказал Зеленский на заседании Конгресса местных и региональных властей в пятницу в Одессе.

В свою очередь руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил: "В Украине достаточно вакцин. Открыто достаточно пунктов для вакцинации". При этом он подчеркнул, что в некоторых регионах есть проблемы с организацией процесса вакцинации населения.