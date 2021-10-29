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13:14 29.10.2021

Зеленский поручил Шкарлету разработать программу восстановления научно-исследовательского флота Украины

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Зеленский поручил Шкарлету разработать программу восстановления научно-исследовательского флота Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил министру образования и науки Украины Сергею Шкарлету разработать программу восстановления научно-исследовательского флота.

Об этом он сказал на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Одессе в пятницу.

"Сегодня здесь присутствует господин Шкарлет, наш министр образования и науки Украины, я очень жду от него – это новая задача, сложная задача, я уверен, что мы справимся – мы ждем масштабную, на ближайшие пять-десять лет программу возрождения научно-исследовательского флота нашего государства. Мы предлагаем поставить себе такую высокую планку, она непростая, но очень логичная. А планка такая – 36 научных судов, из них 12 океанские, ледового класса", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что с приобретением ледокола "Джеймс Кларк Росс" Украина начала возвращаться в мировой океан.

"Что именно это нам дает? Это большие возможности для изучения ресурсов океана, для участия на равных в глобальных мировых проектах. Мировой океан – это пространство, где происходит больше всего научных открытий в XXI веке. И чтобы иметь там достойное место, именно в этом пространстве, Украина должна строить свои корабли. Покупать, пока они, к сожалению, еще не строятся", - подчеркнул Зеленский.

Он также призвал все регионы присоединяться к строительству и развитию судоходства в Украине.

Как сообщалось, Украина приобрела британский ледокол "Джеймс Кларк Росс" 19 августа, а 30 августа в порту города Фредериксхавн (Дания) состоялась официальная передача судна, и над ним был поднят сине-желтый флаг. 5 октября судно прибыло в Одесский морской порт.

Теги: #шкарлет #зеленский #одесса #научные_исследования
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