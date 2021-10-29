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13:00 29.10.2021

Конгресс местных и региональных властей в Одессе рассмотрит борьбу с коронавирусом и подготовку к отопительному сезону

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Конгресс местных и региональных властей в Одессе рассмотрит борьбу с коронавирусом и подготовку к отопительному сезону

Конгресс местных и региональных властей, который проходит в пятницу в Одессе под председательством президента Украины Владимира Зеленского, обсудит вопросы борьбы с коронавирусом и готовность к отопительному сезону.

Открывая заседание, Зеленский призвал руководителей на местах "засыпать и просыпаться с этой темой". "Я прошу всех, чтобы мы выключили соцсети и включили мозг", - сказал он, подчеркнув необходимость вакцинации от Covid-19 на уровне 300 тыс. прививок ежедневно.

Говоря об отопительном сезоне, Зеленский напомнил о подписанном ранее меморандуме с местными властями о сохранении тарифов на уровне прошлого года. "Государство таким образом инвестирует в людей", - сказал президент.

Он также сообщил о передаче ученым антарктической станции "Академик Вернадский" ледокола. "Сегодня Украина начала восстанавливать свой научный флот. Это хорошая новость и это одна из причин, почему мы собрались на морвокзале", - сказал он.

По словам Зеленского, Украина планирует восстановить флот научных судов, достигнув уровня 36 едини, включая 12 океанских.

Теги: #коронавирус #зеленский #отопление #одесса
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