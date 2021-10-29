Саакашвили решил отказаться от консилиума врачей - адвокат

Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили, находящийся в заключении в Руставской тюрьме, прерывает сотрудничество с консилиумом врачей, сообщает его адвокат Георгий Гелхаури.

"С сегодняшнего дня я не приму облегчающие голодовку лекарства и не буду сдавать анализы", - говорится в послании Саакашвили, переданном в пятницу через его адвоката.

Экс-президент написал, что власти не учли главную рекомендацию консилиума - перевести его на госпитализацию в городскую клинику.

Сам адвокат не смог объяснить журналистам, почему Саакашвили изменил свое решение по сотрудничеству с консилиумом врачей, так как 28 октября вечером Саакашвили подтвердил готовность сотрудничать с консилиумом.

Бывший президент также призвал своих сторонников принять участие во втором туре местных выборов, назначенных на 30 октября.

Гражданин Украины Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время он находится в тюрьме в городе Рустави. Прокуратура вынесла постановление о предъявлении обвинения Саакашвили по факту незаконного пересечения границы.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дела. Свое задержание экс-президент считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными. Он уже почти месяц держит голодовку.