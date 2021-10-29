События

11:39 29.10.2021

Теплая и сухая погода порадует украинцев в последние дни октября

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Теплая и сухая погода порадует украинцев в последние дни октября

В ближайшие дни в Украине ожидается сухая погода.

В ночь на субботу и утром 30 октября в восточной части Украины местами туман. Температура ночью 3-8° тепла, днем 10-15°, в западных областях 16-18°.

В Киеве в субботу без осадков, температура ночью 6-8° тепла, днем 12-14°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 октября самая высокая температура днем была 18,3 в 2013г., самая низкая ночью -16,7 в 1920г.

В воскресенье в Украине без осадков.

Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, в восточных областях 1-6° мороза; днём 8-13° тепла, на Закарпатье и в южных областях 10-15°.

В Киеве в воскресенье без осадков. Ветер юго-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днём 11-13° тепла.

Теги: #погода #укргидрометцентр
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Интерфакс-Украина
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