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10:46 29.10.2021

ВАКС избрал экс-заместителю мэра Одессы меру пресечения в виде залога в более 3,8 млн грн

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ВАКС избрал экс-заместителю мэра Одессы меру пресечения в виде залога в более 3,8 млн грн

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда в четверг, 28 октября, избрал для бывшего заместителя городского головы Одессы меру пресечения в виде залога в размере 3 млн 806 тыс. 400 грн, сообщает пресс-служба суда.

Также на подозреваемого был возложен ряд процессуальных обязательств, таких как являться по первому требованию детективов НАБУ, прокурора или суда, не покидать город проживания без разрешения, не общаться с указанными в определении суда лицами и сдать документы, дающие право выезда за границу.

Экс-заместителю мэра Одессы вменяется ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, которое привело к тяжелым последствиям, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В сообщении суда не указывается имя подозреваемого, однако, как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" источник в правоохранительных органах, речь о бывшем вице-мэре Одессы Петре Рябоконе, который был уволен с должности в апреле 2020 года.

Как сообщалось, 2 июля 2020 года в рамках расследования по делу о незаконной схеме присвоения имущества города были проведены обыски в офисных помещениях и по месту жительства лиц, причастных к схеме.

В начале октября 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову, бывшему прокурору Одесской области Олегу Жученко, двум депутатам Одесского городского совета VII созыва и бизнесмену Владимиру Галантернику. Всего в уголовном производстве фигурируют 16 человек, из которых, по данным НАБУ, 10 являются членами преступной организации, а остальные – соучастниками совершения преступлений.

"Участники преступной организации в сговоре с другими лицами разработали механизм незаконного завладения активами - средствами местного бюджета и землей… для ее дальнейшей передачи под застройку. Из-за этих действий в течение 2016-2019 годов громада потеряла не менее шести земельных участков общей площадью 15,9 га и незаконно потратила из местного бюджета 131 млн грн. Общий размер ущерба по этим эпизодам, по результатам экспертизы составляет 689 млн грн", - сообщило НАБУ.

Теги: #мера_пресечения #вакс #одесса #чиновник
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