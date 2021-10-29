События

10:31 29.10.2021

Проект изменений в Конституцию в части децентрализации находится на финальной стадии согласования – Шмыгаль

1 мин читать
Проект изменений в Конституцию в части децентрализации находится на финальной стадии согласования – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что проект изменений в Конституцию в части децентрализации уже наработан и находится на финальной стадии согласования.

"Перед нами стоит еще много заданий, в том числе дальнейшее реформирование местного самоуправления, совершенствование системы территориальной организации власти, которое требует конституционных изменений, которые уже наработаны. Продолжаются финальные согласительные процедуры относительно текста законопроекта", - сказал он на конференции "На пути в Лугано: Децентрализация" в пятницу в Киеве.

Кроме того, по словам премьера для завершения реформы децентрализации необходимо принять новые базовые законы: закон "О префектах", новая редакция закона "О местном самоуправлении", а также изменения в бюджетное и налоговое законодательство.

Теги: #шмыгаль #децентралиция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:42 27.10.2021
Правительство ожидает роста добычи угля – премьер

Правительство ожидает роста добычи угля – премьер

15:01 27.10.2021
Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации - это противозаконно

Шмыгаль: У нас нет принудительной вакцинации - это противозаконно

13:45 26.10.2021
Шмыгаль: госрегулирование цен на социально значимые товары - распространенная практика во многих странах мира

Шмыгаль: госрегулирование цен на социально значимые товары - распространенная практика во многих странах мира

13:28 26.10.2021
Шмыгаль: Есть много мест в Украине для достойного и надежного хранения "скифского золота"

Шмыгаль: Есть много мест в Украине для достойного и надежного хранения "скифского золота"

18:22 13.10.2021
Шмыгаль обсудил транспортировку газа и развитие энергетики с главой правительства Словакии

Шмыгаль обсудил транспортировку газа и развитие энергетики с главой правительства Словакии

15:09 13.10.2021
Украина настроена решительно реагировать на любые проявления антисемитизма - Шмыгаль

Украина настроена решительно реагировать на любые проявления антисемитизма - Шмыгаль

12:46 10.10.2021
С 1 декабря в Украине вырастет минимальная пенсия – Шмыгаль

С 1 декабря в Украине вырастет минимальная пенсия – Шмыгаль

12:20 07.10.2021
Украина приступила к реализации первого проекта по производству "зеленого" водорода – премьер

Украина приступила к реализации первого проекта по производству "зеленого" водорода – премьер

10:48 07.10.2021
Премьер Украины: сегодня-завтра мы с МВФ завершаем подготовку меморандума

Премьер Украины: сегодня-завтра мы с МВФ завершаем подготовку меморандума

10:38 05.10.2021
Украина не планирует переговоры с РФ по прямой закупке газа – премьер

Украина не планирует переговоры с РФ по прямой закупке газа – премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд в России приговорил четырех крымских татар к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет по "делу Хизб ут-Тахрир" – Денисова

ВАКС избрал экс-заместителю мэра Одессы меру пресечения в виде залога в более 3,8 млн грн

ГБР задержало руководителя адвокатского объединения за вымогательство у супружеской пары $400 тыс. или двух квартир в Киеве

Украина в воскресенье перейдет на "зимнее время"

В Украине за сутки зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 9 784 человека, 648 умерло – Минздрав

ПОСЛЕДНЕЕ

Саакашвили решил отказаться от консилиума врачей - адвокат

Теплая и сухая погода порадует украинцев в последние дни октября

Суд в России приговорил четырех крымских татар к лишению свободы на сроки от 12 до 17 лет по "делу Хизб ут-Тахрир" – Денисова

МАУ с ноября запускает рейсы из Харькова и Днепра в Тель-Авив, рассматривает возможность возобновления такого рейса из Львова

ВАКС избрал экс-заместителю мэра Одессы меру пресечения в виде залога в более 3,8 млн грн

ГБР задержало руководителя адвокатского объединения за вымогательство у супружеской пары $400 тыс. или двух квартир в Киеве

Власти Грузии мотивировали отказ в переводе Саакашвили в горбольницу желанием не допустить гражданского противостояния

Украина в воскресенье перейдет на "зимнее время"

Прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела российскими наемниками прифронтового поселка Трехизбенка в Луганской области

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 245,5 млн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА