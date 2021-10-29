Проект изменений в Конституцию в части децентрализации находится на финальной стадии согласования – Шмыгаль

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет, что проект изменений в Конституцию в части децентрализации уже наработан и находится на финальной стадии согласования.

"Перед нами стоит еще много заданий, в том числе дальнейшее реформирование местного самоуправления, совершенствование системы территориальной организации власти, которое требует конституционных изменений, которые уже наработаны. Продолжаются финальные согласительные процедуры относительно текста законопроекта", - сказал он на конференции "На пути в Лугано: Децентрализация" в пятницу в Киеве.

Кроме того, по словам премьера для завершения реформы децентрализации необходимо принять новые базовые законы: закон "О префектах", новая редакция закона "О местном самоуправлении", а также изменения в бюджетное и налоговое законодательство.