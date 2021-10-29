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10:03 29.10.2021

Власти Грузии мотивировали отказ в переводе Саакашвили в горбольницу желанием не допустить гражданского противостояния

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Власти Грузии мотивировали отказ в переводе Саакашвили в горбольницу желанием не допустить гражданского противостояния

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявляет, что бывший президент Михеил Саакашвили в случае необходимости будет переведен в тюремную больницу.

"Перевод Саакашвили в городскую клинику исключен по причине недопущения гражданского противостояния", - сказал Гарибашвили в эфире телекомпании "Имеди".

По его утверждению, Саакашвили рассчитывает, что в случае госпитализации в городскую клинику его оттуда силой вызволят сторонники. "Мы не пойдем на такой риск с переводом Саакашвили в городскую клинику и не поставим под угрозу его же сторонников", - сказал Гарибашвили.

Он категорически исключил досрочное освобождение или передачу Саакашвили Украине, гражданином которой является бывший президент Грузии.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили является фигурантом нескольких уголовных дел. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #грузия #саакашвили #гарибашвили
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