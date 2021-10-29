Прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела российскими наемниками прифронтового поселка Трехизбенка в Луганской области

Правоохранители квалифицировали обстрел российскими наемниками села Трехизбенка в Луганской области, в результате которого была повреждена гражданская инфраструктура, как нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст.43).

Как сообщает Луганская областная прокуратура, по данным следствия, вечером 27 октября 2021г. незаконные вооруженные формирования, подконтрольные оккупационным властям, обстреляли с.Трехизбенка Луганской области.

"В результате открытия огня повреждены 5 жилых домов, 1 гаражное помещение, а также линия электропередач, являющаяся гражданской инфраструктурой с точки зрения международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.