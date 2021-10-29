События

09:35 29.10.2021

Прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела российскими наемниками прифронтового поселка Трехизбенка в Луганской области

1 мин читать
Прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела российскими наемниками прифронтового поселка Трехизбенка в Луганской области

Правоохранители квалифицировали обстрел российскими наемниками села Трехизбенка в Луганской области, в результате которого была повреждена гражданская инфраструктура, как нарушение законов и обычаев войны (ч.1 ст.43).

Как сообщает Луганская областная прокуратура, по данным следствия, вечером 27 октября 2021г. незаконные вооруженные формирования, подконтрольные оккупационным властям, обстреляли с.Трехизбенка Луганской области.

"В результате открытия огня повреждены 5 жилых домов, 1 гаражное помещение, а также линия электропередач, являющаяся гражданской инфраструктурой с точки зрения международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

В настоящее время продолжаются первоочередные следственные (розыскные) действия. Устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Теги: #оос #прокуратура #обстрелы
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:16 29.10.2021
Украинский военнослужащий ранен на Донбассе с начала суток

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе с начала суток

17:59 28.10.2021
В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

10:13 28.10.2021
В Луганской области повреждены пять жилых домов и линия электросети из-за артобстрела российскими наемниками

В Луганской области повреждены пять жилых домов и линия электросети из-за артобстрела российскими наемниками

07:18 28.10.2021
За минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов на Донбассе, погиб украинский военнослужащий

За минувшие сутки зафиксировано 15 обстрелов на Донбассе, погиб украинский военнослужащий

17:42 27.10.2021
Украинский военный погиб на Донбассе в результате сброса российскими наемниками неизвестных взрывных устройств

Украинский военный погиб на Донбассе в результате сброса российскими наемниками неизвестных взрывных устройств

07:38 27.10.2021
С начала суток зафиксировано 13 нарушений режима тишины на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

С начала суток зафиксировано 13 нарушений режима тишины на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

18:15 26.10.2021
Российские наемники с полуночи повели 7 обстрелов на Донбассе, позиции украинских военных в районе Гранитного остались прежними - штаб ООС

Российские наемники с полуночи повели 7 обстрелов на Донбассе, позиции украинских военных в районе Гранитного остались прежними - штаб ООС

17:07 26.10.2021
Российские наемники обстреляли поселок Гранитное из минометов

Российские наемники обстреляли поселок Гранитное из минометов

16:50 26.10.2021
На Донбассе от обстрела российских наемников погиб украинский военный

На Донбассе от обстрела российских наемников погиб украинский военный

15:29 26.10.2021
Генпрокурор Венедиктова: Ревизия наградного оружия, скорее всего, будет

Генпрокурор Венедиктова: Ревизия наградного оружия, скорее всего, будет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

ГБР задержало руководителя адвокатского объединения за вымогательство у супружеской пары $400 тыс. или двух квартир в Киеве

Украина в воскресенье перейдет на "зимнее время"

В Украине за сутки зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 9 784 человека, 648 умерло – Минздрав

Украинский военнослужащий ранен на Донбассе с начала суток

Документ о переходе Киева в "красную" зону эпидопасности с 1 ноября опубликован на сайте КГГА

ПОСЛЕДНЕЕ

ГБР задержало руководителя адвокатского объединения за вымогательство у супружеской пары $400 тыс. или двух квартир в Киеве

Власти Грузии мотивировали отказ в переводе Саакашвили в горбольницу желанием не допустить гражданского противостояния

Украина в воскресенье перейдет на "зимнее время"

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 245,5 млн

В Харькове задержана группа квартирных мошенников, пытавшихся завладеть квартирой ветерана спецслужбы

На АЗС WOG в Харьковской области, где накануне произошел взрыв, наблюдается незначительное горение остатков газового конденсата

В Украине за сутки зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 9 784 человека, 648 умерло – Минздрав

США и Европа будут в центре внимания на саммите G20

29 октября: Какой сегодня праздник

Байден представил Конгрессу обновленный пакет социальных стимулов объемом $1,75 трлн

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА