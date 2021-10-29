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08:41 29.10.2021

В Харькове задержана группа квартирных мошенников, пытавшихся завладеть квартирой ветерана спецслужбы

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В Харькове задержана группа квартирных мошенников, пытавшихся завладеть квартирой ветерана спецслужбы

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с сотрудниками Национальной полиции Украины под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры разоблачили и задержали группу квартирных мошенников, попытавшихся присвоить квартиру полковника запаса, бывшего сотрудника Харьковского управления СБУ, ветерана подразделения по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.

"Злоумышленники хотели "отжать" квартиру одного из жителей города, который оказался полковником запаса СБУ. В настоящее время злоумышленники задержаны", - сообщается на официальной странице в Facebook Управления СБУ в Харьковской области.

По информации спецслужбы, группы состояла из трех человек - двух граждан Азербайджана и гражданки Украины. Сначала они занимались мелким мошенничеством, а затем решили отбирать квартиры у жителей города. Члены группы при помощи связей в криминальной среде изготовили поддельные нотариальные доверенности, на основании которых зарегистрировали свое право собственности на чужую квартиру в центре Харькова, а затем передали недвижимость в залог. После того как соответствующий договор был оформлен, а мошенники получили деньги, правоохранители задержали всех трех участников группы.

Сейчас решается вопрос о сообщении им о подозрении по ч.4 ст.190 (мошенничество, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины. Ведется следствие по установлению причастности участников преступной группы к другим аналогичным преступлениям на территории региона.

 

Теги: #мошенники #харьков
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