Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 245,5 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро пятницы возросло до 245 млн 503 тыс. 879, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 4 млн 980 тыс. 381 человек.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 45 млн 826 тыс. 98 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 743 тыс. 358.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 231тыс. 809. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 456 тыс. 386 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 781 тыс. 436 заболевших, из них умерли 607 тыс. 68 человек.

За время пандемии в мире было распределено 6 млрд 947 млн 883 тыс. 74 дозы вакцины против коронавируса.

По данным портала Worldometers, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 641,0. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 290 человек, в Индии - 327, в Бразилии - 2 тыс. 830.