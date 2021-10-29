На АЗС WOG в Харьковской области, где накануне произошел взрыв, наблюдается незначительное горение остатков газового конденсата

Состоянием на утро пятницы, 29 октября, на территории АЗС WOG в Харьковской области, где накануне произошел взрыв и пожар в результате ДТП, наблюдается незначительное горение остатков газового конденсата из подземной емкости, сообщили в ГСЧС.

По состоянию на 7.00 29 октября на территории АЗС WOG вблизи с. Рай-Еленовка Холодногорского района из запорной арматуры подземной емкости продолжается горение остатков газового конденсата, где 28 октября в результате разгерметизации подземной емкости с газом (18 м куб.) произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на 2 грузовых автомобиля. Жертв и пострадавших нет", – сказано в сообщении на сайте ведомства в пятницу утром.

Для дежурства привлечены 5 человек и 1 ед. техники ГСЧС.

Как сообщалось, 28 октября в 4:31 на автодороге "Киев – Харьков - Довжанский", вблизи пос. Рай-Еленовка на АЗС произошел взрыв с последующим возгоранием и распространением пожара на два грузовика. В 5:48 пожарные локализовали пожар на площади 250 кв. м.

По информации WOG, взрыв и дальнейший пожар на АЗС произошел в результате наезда грузовика на газораспределительную колонку станции.

В компании отмечают, что в ближайшее время на объекте будут проведены ремонтно-восстановительные работы. АЗС возобновит деятельность в полном объеме.