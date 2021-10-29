В Украине за сутки зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 9 784 человека, 648 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 26 870 новых случаев заболевания COVID-19, выздоровели 9 784 человека, 648 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За весь период вакцинальной кампании сделано более 17 млн прививок! За сутки 28 октября в Украине: зафиксировано 26 870 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 824, медработников – 491); 289 241 человек был вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 214 103 человека, полностью иммунизированы – 75 138 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 5 463 человека; летальных исходов – 648; поправилось – 9 784 человека", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 28 октября сообщалось о 26 071 инфицированных коронавирусом, 27 октября зафиксировано 22 574 новых случаев заболевания СOVID-19, 26 октября зафиксировано 19 120 новых случаев заболевания СOVID-19, 25 октября сообщалось о 14 634 новых инфицированных, 24 октября зафиксировано 20 791 новый случай заболевания СOVID-19, 23 октября зафиксировано 23 229 новых случаев заболевания СOVID-19, 22 октября сообщалось о 23 785 новых случаях инфицирования коронавирусной болезнью, 21 октября зафиксировано 22 415 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине заболело – 2 878 674 человека, выздоровело – 2 421 495 человек, летальных случаев – 66 852 человека.

С начала прививочной кампании привито 9 790 280 человек, из них получили одну дозу – 9 790 278 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 292 521 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 17 082 799 прививок.