Украинский военнослужащий ранен на Донбассе с начала суток

С полуночи на Донбассе зафиксирован один обстрел у Причепиловки, в результате чего ранение получил украинский военнослужащий, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7.00, 29 октября, зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня. Вблизи Причепиловки оккупанты совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Ему оказана до медицинская помощь и эвакуирован в лечебное учреждение. Состояние его здоровья – средней тяжести", – сказано в сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

За прошедшие сутки, 28 октября, со стороны противника зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня, 5 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

В результате обстрелов двое военнослужащих ООС получили ранения. Военные находятся в лечебном заведении. Состояние здоровья обоих – средней тяжести.