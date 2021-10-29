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06:14 29.10.2021

Байден представил Конгрессу обновленный пакет социальных стимулов объемом $1,75 трлн

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Байден представил Конгрессу обновленный пакет социальных стимулов объемом $1,75 трлн

Президент США Джо Байден представил обновленный пакет стимулов общим объемом $1,75 трлн, ориентированный преимущественно на социальный сектор и решение климатических вопросов.

Байден рассчитывает, что внесенные в пакет изменения помогут законодателям быстрее согласовать его, пишет газета The Wall Street Journal.

Представители администрации Байдена отмечают, что обновленный план является важным шагом к расширению государственных программ начального образования, здравоохранения и борьбы с изменением климата. В то же время Байден отказался в нем от ряда ключевых пунктов своей повестки, включая повышение некоторых налогов и создание национальной программы оплачиваемых отпусков.

Байден выступил в четверг в Палате представителей Конгресса США, представив обновленный пакет стимулов. Он также призвал законодателей наконец принять программу инфраструктурных расходов, одобрение которой задерживают так называемые "прогрессивные" демократы.

Новый пакет стимулов, представленный американским президентом в четверг, предусматривает, в частности, выделение $400 млрд на программы ухода за детьми и финансирование дошкольных учреждений, а также $555 млрд на климатические программы и $35 млрд на расширение программы Medicare. При этом он отказался от своего предложения о введении налога на доход с прироста капитала и дивидендов.

В дополнение к программе объемом $1,75 трлн Байден предлагает выделить $100 млрд на решение иммиграционных вопросов.

Пока неясно, сможет ли новый план Байдена получить поддержку достаточного числа законодателей. По словам источников в администрации президента, он надеется, что этот пакет мер поддержат все 50 сенаторов-демократов.

Теги: #сша #конгресс #байден #план
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