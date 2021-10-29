Четыре пассажира автобуса госпитализировано в результате ДТП в Киеве

Четыре пассажира автобуса госпитализированы в результате дорожно-транспортного происшествия в четверг вечером, сообщило издание Киев Оперативный.

По информации издания, ДТП произошло на Набережном шоссе в направлении Подола.

"Столкнулись две легковушки марки Mercedes и автобус. Как удалось выяснить, Mercedes, перестраиваясь в левую полосу, "подрезал" другой Mercedes, водитель которого не успел затормозить и протаранил его в заднюю часть. После чего последний автомобиль улетел в двигавшийся в средней полосе автобус. По словам полицейских, в больницу госпитализировали 4-х пассажиров общественного транспорта", – сказано в сообщении на телеграмм-канале издания в ночь на пятницу.