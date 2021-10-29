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03:58 29.10.2021

США готовы вернуться к переговорам с Ираном по СВПД - Салливан

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США готовы вернуться к переговорам с Ираном по СВПД - Салливан

Вашингтон готов вернуться к ядерным переговорам с Ираном и рассчитывает на ответную готовность Тегерана, заявил в четверг на брифинге советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Я еще не совсем понимаю, готов ли Иран вернуться к переговорам. Мы слышали позитивные сигналы о том, что они готовы, но, я думаю, нам придется подождать и посмотреть, когда и где они действительно вернутся к столу переговоров. Мы готовы к добросовестным переговорам по возвращению к взаимному согласию по СВПД, и надеемся, что они тоже готовы", - сообщил Салливан.

В 2015 году Иран и страны "шестерки" - пять постоянных членов Совбеза ООН и Германия - заключили ядерное соглашение - совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной сделке (СВПД), согласно которому республика должна допускать на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ в обмен на пошаговое снятие санкций.

Бывший президент США Дональд Трамп в 2018 году в одностороннем порядке вышел из СВПД и возобновил действие антииранских санкций, что побудило Тегеран к постепенному отказу от соблюдения некоторых условий сделки.

С апреля по июнь этого года Иран и ряд мировых держав провели шесть раундов переговоров в Вене с целью восстановления СВПД. В настоящее время переговоры поставлены на паузу: иранские официальные лица заявляли, что Тегеран будет готов продолжить переговоры после инаугурации в начале августа нового президента Ирана Ибрахима Раиси и формирования нового правительства.

На церемонии инаугурации 5 августа новый президент Ирана Раиси заявил, что Тегеран готов к переговорам и поддержит дипломатические инициативы при условии отмены США антииранских санкций.

Теги: #сша #переговоры #готовность #иран
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