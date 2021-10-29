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01:49 29.10.2021

Зеленский обсудил с вице-президентом Швейцарии инвестиции в Украину и дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество стран

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Зеленский обсудил с вице-президентом Швейцарии инвестиции в Украину и дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество стран

Президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент, руководитель Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис обсудили швейцарские инвестиции и дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество.

"Швейцария – важный торгово-экономический партнер Украины. Мы заинтересованы в дальнейшем привлечении масштабных инвестиций и реализации перспективных проектов", – подчеркнул Зеленский.

Отмечено, что одним из самых успешных реализуемых в Украине проектов является проект швейцарской компании Stadler Rail AG по модернизации и производству в Украине городского и пригородного рельсового транспорта. Проект планируется воплотить в разных городах.

Стороны обсудили подготовку к 5-й Конференции по реформам в Украине, которая состоится 4-5 июля 2022 года в швейцарском городе Лугано.

Собеседники положительно оценили реализацию начатого благодаря финансированию швейцарской стороной проекта по изготовлению в Украине аппаратов искусственной вентиляции легких. Была отмечена особая важность совместного производства аппаратов ИВЛ, в частности, учитывая очередную волну пандемии COVID-19 в мире.

Стороны отметили реализацию культурных проектов, направленных на популяризацию Украины.

Глава государства поблагодарил Кассиса за значительную гуманитарную помощь, оказываемую Швейцарией Украине, в частности украинцам с обеих сторон линии разграничения на Донбассе.

Теги: #швейцария #сотрудничество
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