События

23:17 28.10.2021

В Харькове на перекрестке Infiniti сбила насмерть пенсионерку

1 мин читать
В Харькове на перекрестке Infiniti сбила насмерть пенсионерку

Харьковская полиция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортной аварии, произошедшей на пешеходном переходе на проспекте Героев Сталинграда, в результате которого погибла 72-летняя женщина-пешеход.

"Предварительно, во время перехода проезжей части на пешехода наехал автомобиль Infiniti, от удара женщину отбросило под колеса автомобиля Daewoo, двигавшегося во встречном направлении колеса... В результате ДТП она погибла на месте", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Информация о ДТП поступила оператору службы 102 в 18:04. Фельдшер скорой помощи сообщила о том, что констатировала смерть пенсионерки.

Следователи установили, что Infiniti управляла 31-летняя жительница Харькова, за рулем Daewoo находился 56-летний мужчина.

По информации патрульной полиции, водитель Infiniti ранее правила дорожного движения не нарушалась и к административной ответственности не привлекалась.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, опрашивают свидетелей. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Теги: #жертва #дтп #харьков
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:27 28.10.2021
Правопорядок в день выборов мэра Харькова будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских

Правопорядок в день выборов мэра Харькова будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских

14:30 28.10.2021
В Харькове вакцинированы почти 100% преподавателей школ и воспитателей детсадов - Терехов

В Харькове вакцинированы почти 100% преподавателей школ и воспитателей детсадов - Терехов

11:59 28.10.2021
Суд Харькова взял под стражу подростка, подозреваемого в ДТП с одним погибшим

Суд Харькова взял под стражу подростка, подозреваемого в ДТП с одним погибшим

10:50 28.10.2021
Защита будет просить отпустить под домашний арест 16-летнего подростка, подозреваемого в ДТП с одним погибшим

Защита будет просить отпустить под домашний арест 16-летнего подростка, подозреваемого в ДТП с одним погибшим

02:05 28.10.2021
ГБР сообщило о подозрении полицейскому, сбившему пешехода и скрывшемуся с места ДТП

ГБР сообщило о подозрении полицейскому, сбившему пешехода и скрывшемуся с места ДТП

18:36 27.10.2021
Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю, устроившему смертельное ДТП в Харькове

Правоохранители сообщили о подозрении 16-летнему водителю, устроившему смертельное ДТП в Харькове

13:10 27.10.2021
Харьковская полиция задержала участника ООС, угрожавшего взорвать гранату

Харьковская полиция задержала участника ООС, угрожавшего взорвать гранату

09:57 26.10.2021
Рейтинг Терехова более чем вдвое превзошел рейтинг Добкина

Рейтинг Терехова более чем вдвое превзошел рейтинг Добкина

15:48 25.10.2021
Жители аварийного модульного городка для переселенцев в Харькове отказываются его покидать - вице-мэр

Жители аварийного модульного городка для переселенцев в Харькове отказываются его покидать - вице-мэр

15:03 24.10.2021
В Херсонской области внедорожник с несовершеннолетним за рулём ночью врезался в дерево, погибли 4 человека, 2 госпитализированы – полиция

В Херсонской области внедорожник с несовершеннолетним за рулём ночью врезался в дерево, погибли 4 человека, 2 госпитализированы – полиция

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Документ о переходе Киева в "красную" зону эпидопасности с 1 ноября опубликован на сайте КГГА

В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Госкомиссия установила "красный" уровень по COVID-19 в Киеве с 1 ноября

Киев с 1 ноября ужесточает карантинные ограничения – Кличко

Кличко: дети в понедельник в школы не возвращаются с каникул до улучшения ситуации с COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Компания Facebook сменит название на Meta - Цукерберг

Разумков намерен создать новую политическую силу

Документ о переходе Киева в "красную" зону эпидопасности с 1 ноября опубликован на сайте КГГА

Украина с 3 января 2022 года станет полноправным членом Группы Помпиду – Монастырский

Нашу Родину защищают потомки тех, кто защитил ее более 80 лет назад – Зеленский в видеообращении ко Дню освобождения Украины

Минздрав утвердил список противопоказаний от вакцинации от Covid-19 – нардеп Радуцкий

Конференция в Швейцарии по реформам в Украине должна продемонстрировать изменения в стране - Кулеба

Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

Жовква обсудил с главой делегации Европарламента в ПА Евронест приоритеты развития Восточного партнерства

АМКУ оштрафовал на 182,5 млн грн две компании за сговор на торгах по строительству Подольского моста в Киеве

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА