29 октября: Какой сегодня праздник

Сегодня, 29 октября, в Украине отмечают День работников службы вневедомственной охраны МВД и день военного финансиста. В мире - день борьбы с инсультом, день борьбы с псориазом, день Республики в Турции и день принятия Конституции Сербии. Православная церковь 29 октября чтит память мученика Лонгина Сотника.

День работников вневедомственной охраны

История вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952. В этот день Совет Министров СССР принял Постановление "Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств".

Этим актом было установлено, что при органах внутренних дел в республиках, краевых и областных центрах, а также в крупных городах республиканского, краевого и областного подчинения создается вневедомственная наружная сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности.

На сегодняшний день Кабмин не признал праздник официально, но это не является помехой для поздравлений.

День военного финансиста

День военного финансиста — профессиональный праздник в Вооруженных силах Украины. В этот день поздравления принимают все военные финансисты и работники финансовой службы ВС Украины. День военного финансиста был официально установлен указом министра обороны Украины Александра Кузьмука в 1999 году.

Главная задача финансовой службы ВС Украины — обеспечение своевременных выплат финансового обеспечения и денежных вознаграждений военнослужащим, а также целевого и эффективного использования средств, выделенных на оборону государства. В круг приоритетов деятельности финансовой службы входят полное и своевременное обеспечение личного состава вооруженных сил надлежащими социальными выплатами, повышение уровня стандартов и усовершенствование социальной защиты военнослужащих и членов их семей. Но специалисты должны не только вести учет, а еще и владеть табельным оружием, принимать участие в боевых подготовках, учениях, походах на объекты.

Всемирный день борьбы с псориазом

29 октября отмечается Всемирный день борьбы с псориазом. Основная его задача — повышение осведомленности о распространенном дерматологическом заболевании и борьба с его стигматизацией.

Псориаз — хроническое заболевание, которое поражает в основном кожу. При псориазе на коже образуются красные, чрезмерно сухие, приподнятые над поверхностностью кожи пятна, которые причиняют физический и психологический дискомфорт. Иногда псориаз сопровождается воспалением суставов и соединительной ткани (так называемый псориатический артрит). Это не инфекционное заболевание и не передается от человека к человеку; точные причины его неизвестны, и пока псориаз невозможно излечить полностью, методы лечения направлены на то, чтобы добиться ремиссии и улучшить качество жизни больных.

Всемирный день борьбы с псориазом был учрежден в 2004 году по инициативе Международной федерации ассоциаций псориаза IFPA. Главные его задачи — повысить осведомленность общественности о псориазе как о проблеме, с которой ежедневно сталкивается более 125 млн человек по всему миру.

Всемирный день борьбы с инсультом

Всемирный день борьбы с инсультом также отмечается 29 октября. Эта глобальная кампания посвящена распространению информации о таком распространенном заболевании, как инсульт, и мерах его профилактики.

Многие считают, что инсульт - острое нарушение мозгового кровообращения - заболеванием пожилых людей. И это верно, но только в отчасти. В последнее все чаще фиксируются инсульты у относительно молодых людей, подростков и даже детей. Большую часть жертв инсульта все еще составляют пожилые люди, но заболевание стремительно "молодеет".

Существуют определенные факторы риска, повышающие вероятность инсульта. К ним можно отнести повышенное артериальное давление, мерцательную аритмию, повышенный уровень "вредного" холестерина, курение. Однако иногда инсульт случается и у абсолютно здоровых, казалось бы, людей. Именно поэтому очень важно знать основные симптомы инсульта и правила оказания первой помощи при инсульте.

Память мученика Лонгина Сотника

Лонгин Сотник родился в поселке Ардалес в Каппадокии. Став римским воином, нес службу в Иудее под руководством Понтия Пилата и возглавлял один из многочисленных отрядов.

В момент казни Иисуса Христа стоял на страже у подножия Креста, и именно он пронзил его сторону копьем. В последние минуты земной жизни Спасителя Лонгин и несколько воинов увидели признаки, беды и несчастья, которые ожидают народ после смерти Христа, уверовали в него и подтвердили это всенародно. Согласно церковному преданию, Сотник был поражен катарактой, а кровь Господа Бога, которая брызнула и попала в глаза, исцелила его.

Лонгин с другими воинами вернулся в родной город и начал проповедовать. По приказу прокуратора Понтия Пилата они были схвачены и казнены путем отрубания головы. Голову Сотника принесли в Иерусалим, чтобы прокуратор мог убедиться в его смерти. После этого она была выброшена за стены города.

Слепая женщина, которая проходила мимо, нашла ее, предала земле, согласно христианским обычаям, и тотчас же прозрела. Чудо, которое случилось, вдохнуло в народ веру о том, что обращенные молитвы к святому Лонгину Сотнику способны помочь исцелению от глазных болезней.

Второй святой Лонгин, вратарь Печерский обладал даром прозорливости. После смерти был похоронен в Дальних пещерах.

Традиции:

Наши предки считали Лонгина Сотника не только целителем глазных болезней, но и защитником дома от нечистой силы. Верили, что он стоит у ворот и оберегает человеческое жилище от различных опасностей.

Традиционно в этот день все умывались холодной водой (из колодца или ключа). Особенно старались умыть детей, считая, что это поможет зрению. Некоторые, особенно верующие, для улучшения остроты зрения заставляли детей смотреть на воду несколько часов подряд.

Именины: Евгений, Алексей, Георгий, Иван, Кузьма, Леонтий, Терентий