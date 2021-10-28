События

19:46 28.10.2021

Украина с 3 января 2022 года станет полноправным членом Группы Помпиду – Монастырский

2 мин читать
Украина с 3 января 2022 года станет полноправным членом Группы Помпиду – Монастырский

Министерство внутренних дел Украины совместно с Министерством здравоохранения Украины готовы представлять Украину в деятельности Группы Помпиду, как на экспертном уровне, так и в качестве постоянного корреспондента, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"С удовольствием говорю, что сотрудничество между Украиной и Группой Помпиду уже имеет предыдущую историю успеха. А с января 2022 года Украина станет полноправным членом организации. В связи с этим для нашей страны начнется новый активный этап в развитии национальной антинаркотической политики, открытие межгосударственного диалога, обмен передовым опытом и эффективным сотрудничеством", - сказал Монастырский на торжественном праздновании 50-летия Группы Помпиду, сообщает пресс-служба МВД.

Он подчеркнул, что в 2021 году совместными усилиями органов государственной власти Украины разработана Стратегия государственной наркополитики до 2030 года, в которой сохранены все важные принципы, изложенные в предыдущей Стратегии, разработанной при поддержке Группы Помпиду. Теперь новая Стратегия ожидает досрочного одобрения и дальнейшей реализации.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал решение украинского парламента о присоединении Украины к Частичному соглашению о создании группы сотрудничества по борьбе со злоупотреблением наркотиками и незаконным оборотом наркотиков (Группа Помпиду) в конце июля 2021 года. В августе 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил письмо генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович Бурич, в котором проинформировал ее о решении Украины присоединиться к группе.

В Совете Европы констатировали, что, присоединившись к Группе Помпиду, Украина получит выгоду от обновленной политической и правовой базы, которая будет поддерживать работу Группы в качестве ключевого международного ориентира для соблюдения прав человека в наркополитике. Среди прочего, Украина получит практическую международную поддержку в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе доступ к специализированным сетям правоохранительных органов и платформам профессионального сотрудничества для обмена оперативной и политической информацией, экспериментам с гибкими ответами на борьбу с зависимостями 21 века, такими, как азартные игры в Интернете, и новыми идеями исследований и практики в области научно обоснованной профилактики и лечения расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ

Теги: #совет_европы #наркополитика
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

09:30 11.10.2021
Евросоюз и Совет Европы заявили о полном неприятии смертной казни

Евросоюз и Совет Европы заявили о полном неприятии смертной казни

20:16 28.09.2021
Совет Европы готов помогать Украине в построении прокуратуры эталонного мирового образца - Офис генпрокурора

Совет Европы готов помогать Украине в построении прокуратуры эталонного мирового образца - Офис генпрокурора

19:54 28.04.2021
Джапарова презентовала в Комитете министров Совета Европы проект решения по Крыму

Джапарова презентовала в Комитете министров Совета Европы проект решения по Крыму

21:53 27.01.2021
В Украину с официальным визитом в марте приедет генсек Совета Европы Бурич

В Украину с официальным визитом в марте приедет генсек Совета Европы Бурич

18:46 03.12.2020
Комитет министров Совета Европы призывает украинские власти завершить расследование убийства журналиста Гонгадзе

Комитет министров Совета Европы призывает украинские власти завершить расследование убийства журналиста Гонгадзе

19:08 31.10.2020
Совет Европы предупреждает, что увольнение действующих судей КС будет нарушением Конституции – письмо к Разумкову

Совет Европы предупреждает, что увольнение действующих судей КС будет нарушением Конституции – письмо к Разумкову

12:37 02.10.2020
Совет Европы приветствует основные положения закона о столице - рекомендации

Совет Европы приветствует основные положения закона о столице - рекомендации

16:19 28.04.2020
В Совете Европы советуют четко ограничивать во времени использование приложений для отслеживания заболевших коронавирусом

В Совете Европы советуют четко ограничивать во времени использование приложений для отслеживания заболевших коронавирусом

12:39 01.02.2020
Совет Европы готов к сотрудничеству с Украиной для имплементации Будапештской конвенции о киберпреступности

Совет Европы готов к сотрудничеству с Украиной для имплементации Будапештской конвенции о киберпреступности

12:37 11.11.2019
Грузия с 27 ноября станет страной-председателем Совета Европы

Грузия с 27 ноября станет страной-председателем Совета Европы

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Документ о переходе Киева в "красную" зону эпидопасности с 1 ноября опубликован на сайте КГГА

В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Госкомиссия установила "красный" уровень по COVID-19 в Киеве с 1 ноября

Киев с 1 ноября ужесточает карантинные ограничения – Кличко

Кличко: дети в понедельник в школы не возвращаются с каникул до улучшения ситуации с COVID-19

ПОСЛЕДНЕЕ

Документ о переходе Киева в "красную" зону эпидопасности с 1 ноября опубликован на сайте КГГА

Нашу Родину защищают потомки тех, кто защитил ее более 80 лет назад – Зеленский в видеообращении ко Дню освобождения Украины

Минздрав утвердил список противопоказаний от вакцинации от Covid-19 – нардеп Радуцкий

Конференция в Швейцарии по реформам в Украине должна продемонстрировать изменения в стране - Кулеба

Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

Жовква обсудил с главой делегации Европарламента в ПА Евронест приоритеты развития Восточного партнерства

АМКУ оштрафовал на 182,5 млн грн две компании за сговор на торгах по строительству Подольского моста в Киеве

Украина и Швейцария договорились о взаимном признании COVID-сертификатов

Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

Оценки нужно давать с учетом контекста ситуации - Кулеба в ответ на обеспокоенность Германии применением "Байрактара"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА