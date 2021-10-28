Украина с 3 января 2022 года станет полноправным членом Группы Помпиду – Монастырский

Министерство внутренних дел Украины совместно с Министерством здравоохранения Украины готовы представлять Украину в деятельности Группы Помпиду, как на экспертном уровне, так и в качестве постоянного корреспондента, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"С удовольствием говорю, что сотрудничество между Украиной и Группой Помпиду уже имеет предыдущую историю успеха. А с января 2022 года Украина станет полноправным членом организации. В связи с этим для нашей страны начнется новый активный этап в развитии национальной антинаркотической политики, открытие межгосударственного диалога, обмен передовым опытом и эффективным сотрудничеством", - сказал Монастырский на торжественном праздновании 50-летия Группы Помпиду, сообщает пресс-служба МВД.

Он подчеркнул, что в 2021 году совместными усилиями органов государственной власти Украины разработана Стратегия государственной наркополитики до 2030 года, в которой сохранены все важные принципы, изложенные в предыдущей Стратегии, разработанной при поддержке Группы Помпиду. Теперь новая Стратегия ожидает досрочного одобрения и дальнейшей реализации.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский подписал решение украинского парламента о присоединении Украины к Частичному соглашению о создании группы сотрудничества по борьбе со злоупотреблением наркотиками и незаконным оборотом наркотиков (Группа Помпиду) в конце июля 2021 года. В августе 2021 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба направил письмо генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович Бурич, в котором проинформировал ее о решении Украины присоединиться к группе.

В Совете Европы констатировали, что, присоединившись к Группе Помпиду, Украина получит выгоду от обновленной политической и правовой базы, которая будет поддерживать работу Группы в качестве ключевого международного ориентира для соблюдения прав человека в наркополитике. Среди прочего, Украина получит практическую международную поддержку в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе доступ к специализированным сетям правоохранительных органов и платформам профессионального сотрудничества для обмена оперативной и политической информацией, экспериментам с гибкими ответами на борьбу с зависимостями 21 века, такими, как азартные игры в Интернете, и новыми идеями исследований и практики в области научно обоснованной профилактики и лечения расстройств, связанных с употреблением психоактивных веществ