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19:33 28.10.2021

Нашу Родину защищают потомки тех, кто защитил ее более 80 лет назад – Зеленский в видеообращении ко Дню освобождения Украины

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Нашу Родину защищают потомки тех, кто защитил ее более 80 лет назад – Зеленский в видеообращении ко Дню освобождения Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем изгнания нацистских оккупантов с украинской земли.

В видеообращении, обнародованном в четверг на Фейсбук-странице Офиса президента, он сказал, что, хотя "истинную свободу и независимость Украина получит в 1991 году, она всегда будет преклонять колени перед подвигом всех и чтить память всех, кто защищал ее от нацизма".

"В этот день началась битва за последний оккупированный город. Миллионы украинцев внесли неотъемлемый вклад в эту победу, миллионы украинцев защитили свою Родину более 80 лет назад", - сказал Зеленский, добавив, что "сегодня от другого противника, но с тем же мужеством, волей и несгибаемостью нашу Родину защищают современные защитники и защитницы Украины, потомки украинцев – участников Второй мировой войны".

Президент также перечислил все регионы Украины, освобожденные от нацистов, упомянув Крым, Донецк и Луганск.

 

Теги: #годовщина #освобождение
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