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19:27 28.10.2021

Минздрав утвердил список противопоказаний от вакцинации от Covid-19 – нардеп Радуцкий

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Минздрав утвердил список противопоказаний от вакцинации от Covid-19 – нардеп Радуцкий

Министерство здравоохранения Украины утвердило список медицинских противопоказаний и оговорок для вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19, и теперь украинцы при определенных условиях могут получить от врача официальную справку, что им противопоказана вакцинация, сообщает глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий (фракция "Слуга народа").

"Справки о противопоказаниях для прививки начнут выдавать в начале ноября…. Это могут быть абсолютные противопоказания, если существует верно определенная возможность возникновения серьезной побочной реакции. А также – оговорка (вакцинация с предосторожностью), когда окончательное решение по прививке принимается врачом с учетом преимуществ над рисками", - написал Радуцкий в Facebook в четверг, не опубликовав при этом ни сам список, ни ссылку на него.

В качестве примера он привел диагноз "тромбоз с тромбоцитопенией", который в определенных случаях означает абсолютные постоянные противопоказания к вакцинам на векторной основе (АstraZeneca и некоторые другие). "Следствием миокардита и/или перикардита являются абсолютные противопоказания для вакцин мРНК (Pfizer/Moderna). Для лиц с иммунодефицитом рекомендована вакцинация с предосторожностью. В общей сложности определено 16 причин для либо отказа от вакцинации (постоянной или временной), либо для ее проведения с осторожностью", - написал парламентарий.

При этом Радуцкий подчеркнул, что в каждом конкретном случае соответствие диагноза противопоказаниям, указанным в перечне Минздрава, устанавливает исключительно врач, и призвал граждан не пытаться самостоятельно решать, является ли их диагноз или симптомы достаточным поводом для отказа от вакцинации.

По оценкам Минздрава, реальные противопоказания к вакцинации от коронавируса имеют не более 1% населения, рассказал парламентарий.

Он также отметил, что согласно постановлению правительства №1236, с 8 ноября не будут допущены к работе госслужащие и педагоги, не сделавшие прививку, однако наличие официальной справки позволит представителям этих категорий граждан продолжать работу.

Рауцкий рассказал, что данные о пациентах, которым действительно противопоказана вакцинация, будут вноситься в электронную систему здравоохранения – украинцы смогут сгенерировать документ в приложении "Дия".

Он также выступил за установление жесткого контроля над предоставлением таких справок ввиду массовой фальсификации справок о вакцинации в Украине в настоящее время. "У злоумышленников не должно возникнуть соблазна начать подделывать еще и справки о противопоказаниях", - подчеркнул Радуцкий.

На сайте Минздрава и страницах ведомства в соцсетях в настоящее время информация о существовании такого списка и его содержании отсутствует.

 

Теги: #вакцинация #противопоказания #коронавирус
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