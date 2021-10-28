Конференция в Швейцарии по реформам в Украине должна продемонстрировать изменения в стране - Кулеба

Пятая конференции по вопросам реформ в Украине, которая пройдет в Лугано (Швейцария) в 2022 году, должна продемонстрировать конкретные результаты и "стать историей успеха", заявляет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"В следующем году в Лугано, родном городе Игнацио, состоится пятая конференция по вопросам реформ в Украине. Мы сегодня много внимания уделили ее наполнению и сошлись на том, что хотим увидеть более четкие и конкретные результаты этой конференции. Наши команды уже сформированы и работают над тем, чтобы эта конференция стала историей успеха", - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с федеральным советником, вице-президентом и председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом в Киеве в четверг.

Министр подчеркнул, что конференция реформ важна потому, что Украина хочет, чтобы ее друзья и партнеры видели, как Украина уже изменилась и продолжает изменяться. "Украина образца 2014 года и Украина 2021 года - это две очень разные страны", - указал Кулеба.

По его словам, конференция реформ - это формат, где Украина и ее западные партнеры встречаются вместе, как одного целое.

В свою очередь федеральный советник, вице-президент и председатель Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис отметил, что на конференции планируют собрать от 500 до 700 участников.

"Мы будем говорить об очень конкретных вещах: о реформах, которые мы наблюдаем в Украине, которые очень бурно проходят и которые касаются двух очень важных направлений для жителей Украины и Швейцарии - это процветание и стабильность", - добавил Кассис.