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19:24 28.10.2021

Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

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Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

Украина заверила Швейцарию в том, что осуществляет необходимые судебные процедуры для возвращения активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его окружения в Украину, cообщил федеральный советник, вице-президент и председатель Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассис.

"Действительно, сейчас между Украиной и Швейцарией есть взаимная помощь в судебной сфере. Речь идет о сумме 70 млн евро - эти средства принадлежат украинскому народу... Семь лет прошло с того момента, и мы сигнализировали для Украины, что остается три года, но мы получили позитивный ответ в том смысле, что происходят необходимые судебные процедуры для того, чтобы как только юридическая ситуация в судебной сфере Украины изменится, эти средства вернулись в Украину", - сказал Кассис на пресс-конференции в Киеве в четверг по результатам переговоров с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Семь лет назад Федеральный совет Швейцарии принял решение о заморозке всех активов Януковича и его окружения в стране. Посольство Швейцарии в Украине ранее сообщило, что с тех пор швейцарские органы власти тесно сотрудничают с украинскими партнерами, чтобы завершить процесс возврата этих активов украинскому народу на основании судебных решений об их незаконном происхождении. В посольстве также напомнили, что, согласно швейцарскому законодательству, максимальная продолжительность такой заморозки составляет 10 лет.

Теги: #швейцария #активы #янукович
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