АМКУ оштрафовал на 182,5 млн грн две компании за сговор на торгах по строительству Подольского моста в Киеве

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО "Форма" и ООО "Эко-Буд Трейд" на общую сумму 182,5 млн грн за сговор на тендере по выполнению генподрядных работ на Подольском мосту через р. Днепр в Киеве.

Как сообщается на сайте АМКУ в четверг, по результатам тендера в 2017 году вследствие сговора победителем стало "Эко-Буд Трейд", с которым заключили договоры на общую сумму 6,1 млрд грн (с НДС). По данным ведомства, компания в настоящий момент осуществляет работы по строительству моста.

Указанные компании также лишены права участия в публичных закупках на три года.

По данным Единого госреестра юридических лиц и физлиц-предпринимателей, учредителем ООО "Эко-Буд Трейд" (Киев) указаны Максим Половко (55%) и Валерий Мищенко (45%). Согласно финансовому отчету компании за 2020 год, ее выручка составила 1,8 млрд грн, чистая прибыль – 1,4 млн грн.

Учредителями и бенефициарами ООО "Форма" (Запорожье) в реестре указаны Александр, Михаил, Ольга и Инна Федотовы. По итогам 2020 года компания получила 2,6 тыс. чистого убытка, чистый доход отсутствовал.

Как сообщалось, ранее в октябре Киевская городская прокуратура в рамках уголовного производства по факту присвоения средств территориальной общины и служебной халатности при строительстве Подольского моста через р. Днепр сообщила о новых подозрениях первому заместителю руководителя КП "Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киев", руководителю генподрядной организации, а также вручила извещение о подозрении двум руководителям подрядных организаций. Общая сумма причиненного столичному бюджету ущерба составляет около 150 млн грн.