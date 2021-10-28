События

18:40 28.10.2021

Украина и Швейцария договорились о взаимном признании COVID-сертификатов

1 мин читать
Украина и Швейцария договорились о взаимном признании COVID-сертификатов

Украина и Швейцария договорились о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я также рад анонсировать, что мы договорились о признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 для свободных и безопасных путешествий граждан и бизнеса", - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с федеральным советником, вице-президентом и председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом в Киеве в четверг.

"Обмен нотами уже состоялся, и приглашаю всех граждан на сайт Министерства иностранных дел tripadvisor.mfa.gov.ua, где вы увидите обновленную последнюю информацию об условиях путешествий в Швейцарию", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Глава МИД Украины подчеркнул, что взаимное признание сертификатов является очень важным шагом. "Прежде всего, это шаг доверия, которое существует между нашими странами", - добавил Кулеба.

Теги: #швейцария #украина #covid_сертификат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:23 28.10.2021
Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

Украина известила Швейцарию о проведении необходимых процедур для возвращения активов Януковича - глава МИД

16:18 28.10.2021
МИД Польши продлил контракт с визовым оператором в Украине

МИД Польши продлил контракт с визовым оператором в Украине

20:31 27.10.2021
Глава МИД Швейцарии прибыл в Украину - посольство

Глава МИД Швейцарии прибыл в Украину - посольство

13:51 27.10.2021
Украино-китайское торгово-экономическое сотрудничество имеет потенциал для развития и требует активизации – Стефанчук

Украино-китайское торгово-экономическое сотрудничество имеет потенциал для развития и требует активизации – Стефанчук

13:16 27.10.2021
Украина призывает Германию принимать решения относительно "Северного потока 2" после тщательного анализа и изучения – Кулеба

Украина призывает Германию принимать решения относительно "Северного потока 2" после тщательного анализа и изучения – Кулеба

11:33 27.10.2021
Генконсульство Украины во Вроцлаве начнет полноценную работу до конца года

Генконсульство Украины во Вроцлаве начнет полноценную работу до конца года

11:19 27.10.2021
Украина и США завершают работу над обновленной хартией стратегического партнерства - Кулеба

Украина и США завершают работу над обновленной хартией стратегического партнерства - Кулеба

10:36 27.10.2021
Украина предложила Польше провести независимый аудит работы пунктов пропуска на границе

Украина предложила Польше провести независимый аудит работы пунктов пропуска на границе

08:17 27.10.2021
В Украине за сутки зафиксировано 22574 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 11593 человека, 692 умерли

В Украине за сутки зафиксировано 22574 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 11593 человека, 692 умерли

07:38 27.10.2021
С начала суток зафиксировано 13 нарушений режима тишины на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

С начала суток зафиксировано 13 нарушений режима тишины на Донбассе, погиб один военный, еще один ранен

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Госкомиссия установила "красный" уровень по COVID-19 в Киеве с 1 ноября

Киев с 1 ноября ужесточает карантинные ограничения – Кличко

Кличко: дети в понедельник в школы не возвращаются с каникул до улучшения ситуации с COVID-19

С 1 ноября в Киеве можно будет передвигаться в общественном транспорте лишь с COVID-сертификатами или тестом, проверки будут проводить спецгруппы

ПОСЛЕДНЕЕ

Жовква обсудил с главой делегации Европарламента в ПА Евронест приоритеты развития Восточного партнерства

АМКУ оштрафовал на 182,5 млн грн две компании за сговор на торгах по строительству Подольского моста в Киеве

Оценки нужно давать с учетом контекста ситуации - Кулеба в ответ на обеспокоенность Германии применением "Байрактара"

Последние выходные октября будут теплыми и солнечными

В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Взрыв на АЗС под Харьковом произошел в результате наезда грузовика на газораспределительную колонку – WOG

В Харьковской обладминистрации готовы взять нового мэра Харькова в команду руководителей региона

Заполняемость городского транспорта во Львове ограничат до 50% с 30 октября – мэр

Украинская недвижимость привлекательная для израильских инвесторов - посол Корнийчук

Правопорядок в день выборов мэра Харькова будут обеспечивать более 2 тысяч полицейских

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА