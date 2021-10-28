Оценки нужно давать с учетом контекста ситуации - Кулеба в ответ на обеспокоенность Германии применением "Байрактара"

Украина не имеет сомнений в том, что Германия остается принципиальным сторонником мирного урегулирования конфликта на востоке Украины, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ответ на заявление Министерства иностранных дел Германии о том, что оно обеспокоено применением дрона типа "Байрактар" Вооруженными силами Украины.

"Мы общаемся с нашими немецкими коллегами, мы не имеем сомнений в том, что они остаются принципиальными сторонниками мирного урегулирования и пытаются помочь нам прекратить российскую агрессию против нашего государства, мы им за это очень благодарны. Но мы убеждены, что любые оценки должны даваться с учетом полного контекста ситуации, и только тогда они являются объективными и позволяют аудитории этих оценок правильно воспринять ситуацию", - сказал Кулеба на пресс-конференции по результатам переговоров с федеральным советником, вице-президентом и председателем Федерального департамента иностранных дел Швейцарской Конфедерации Игнацио Кассисом в Киеве в четверг.

Он подчеркнул, что Украина ничего не нарушала, применив беспилотник. "Мы соблюли необходимые процедуры коммуникации через Совместный центр координации и контроля и с ОБСЕ для того, чтобы применить право на самозащиту", - пояснил министр.

"На месте партнеров я бы был прежде всего обеспокоен тем, что гаубица, которая запрещена Минскими договоренностями, находилась там, где она не должна была находиться - намного ближе к линии разграничения, чем это разрешено Минскими договоренностями. Так вот почему-то, когда гаубицу подсовывают к линии разграничения, обстреливают наши позиции и убивают наших солдат, то этот факт остается без надлежащей оценки", - подчеркнул Кулеба.

Во вторник Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили боевой разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар" в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе по приказу главнокомандующего генерал-лейтенанта Валерия Залужного.