В результате обстрелов на Донбассе ранены двое украинских военнослужащих – штаб ООС

Российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 28 октября, 7 раз нарушили режим прекращения огня, 4 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих – средней тяжести", - указывается в сообщении.

В районе Луганского наемники вели обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, в направлении Крымского дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм. Также из минометов калибра 82 мм были обстреляны позиции ОС под Красногоровкой.

В районе Новозвановки российские наемники применили минометы калибра 120 мм. В сторону Троицкого вели огонь из стрелкового оружия.

Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.

Подразделения ОС открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение.